وقف أعمال بناء مخالف ومنع تعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن استمرار جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة، في تنظيم حملات المتابعة الميدانية، إضافة لمتابعة الحالة العامة للشوارع، لرصد المخالفات المتعلقة بالتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حفر أساسات خارج الحيز العمراني بقرية القيس

من جانبها، تمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من إزالة سور على أرض زراعية بقرية الوفاء (2) حيث تمت الإزالة بمستوى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وقامت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بإيقاف وإزالة حالة تعدي في المهد عبارة عن حفر أساسات خارج الحيز العمراني بقرية القيس.

أعمال خرسانية على أرض زراعية بقرية شم القبلية

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، إيقاف أعمال شروع فى البناء وقامت بفك شدة خشبية كانت معدة للبدء في صب سملات خرسانية على أرض زراعية بقرية شم القبلية، ونفذت الوحدة المحلية لمركز مطاى حملة مكبرة تمكنت من خلالها من إزالة حالتى تعدي بالبناء خارج الحيز العمرانى بحى غرب المدينة وقرية الشيخ حسن التابعة لمجلس قروي ابوعزيز.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، عن تنفيذ إزالة في المهد لحالتى تعدي على الأراضي الزراعية بقرية أسمو العروس التابعة لمجلس قروي بني حرام.

وشدد محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى بالاستمرار في متابعة، وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات تظهر علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.