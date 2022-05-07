فريد زهران بعد فوزه برئاسة الحزب المصري الديمقراطي: سنشارك في الحوار الوطني

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي تمكن من الحفاظ على مقعده بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة للحزب، إن الانتخابات شهدت منافسة شرسة بين 3 قوائم، إذ أجريت الانتخابات بشكل ديمقراطي نزيه، في وجود منافسة حقيقية، فلم تكن الجولة الانتخابية سهلة، فكل ذلك يحسب لصالح الحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي ولصالح الحياة السياسية المصرية.

وأضاف «زهران» لـ«الوطن» في أول تصريح له بعد فوزه برئاسة الحزب، أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد يكون بعيد عن الشارع المصري، وهذا أمر نعترف به ويحتاج للتطوير، والعمل عليه، فجميع الأحزاب تعاني من حالة غير مستقرة ولابد من العمل على تمكنها بإفساح المجال لها للعمل: «الوضع يحتم علينا الاعتراف بأن الأحزاب في حالة ضعف ولابد من دعمها وتمكينها».

زهران: الحزب يعاني أزمة في التمويل

وأشار رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن الحزب يواجه العديد من التحديات على رأسها المشاكل المتعلقة بالتمويل والأمور المالية للحزب وضبط الأداء المؤسسي، مضيفاً أن الحزب سيعمل بقوة للتواجد على أرض الواقع في الفترة القادمة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح لعقد حوار وطني بين كافة الأحزاب، انطلاقا من الاهتمام بملف الإصلاح السياسي لعل ذلك يفضي إلى اتاحة فرصة أكبر للأحزاب ومن بينها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بحيث يكون له وجود أكبر على أرض الواقع، إذ يعتزم المصري الديمقراطي المشاركة بقوة في الحوار الوطني.

رئيس المصري الديمقراطي: نسعى للدفاع عن أمن مصر القومي

وتابع فريد زهران بأن قائمة التقدم تستهدف استكمال ما بدأته من أساسيات، من أجل النهوض بالحزب وتطويره، وقال: نريد التقدم في طريق الدفاع عن العدالة الاجتماعية، الدفاع عن أمن مصر القومي، مناهضة العنف والإرهاب والتطرف، والتقدم في طريق الإصلاح الاقتصادي الذي يحقق الرفاهية للشعب المصري والعدالة الاجتماعية، والسوق التنافسية.