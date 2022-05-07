وفود سياحية من 7 دول تزور المناطق الأثرية بالمنيا.. منها ألمانيا وفرنسا

استقبلت محافظة المنيا وفود سياحية من 7 دول غربية، حيث زارت تلك الوفود مناطق آثار تل العمارنة في ديرمواس، وبني حسن في أبوقرقاص، وتونا الجبل في مركز ملوي، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفود سياحية متعددة الجنسيات من دول ألمانيا، والمكسيك، وإنجلترا، وأمريكا، وفرنسا، وأستراليا، والسويد، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة.

إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية

وأكد محافظ المنيا، على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا، إلى خريطة السياحة العالمية، وتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا.

دير جبل الطير أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة

من جانبه، قال دكتور ثروت الأزهري مدير ادارة السياحة بالمنيا، إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها، منطقة آثار الأشمونين والتي تقع شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة.

كما تضم المحافظة منطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ«البقيع الثاني» لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.