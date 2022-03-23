«نادية» في دعوى طلاق للضرر: «طلع متجوزني عشان مرتبي»

على الرغم من أنه أوهمها بالحب لمدة 3 سنوات، وكان يتودد للزواج منها، إلا أنها اكتشفت الصدمة الكبرى، بعد شهرين فقط من زواجها، وأن الأحلام الوردية التي فرش لها بها الأرض، ما هي إلا حيلة ليستولي على راتبها الكبير ويستريح هو من العمل، وجعلها تعيش واقعًا مؤلمًا، بعد أن اعتقدت أن الحياة ضحكت لها، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة وإقامة دعوى طلاق للضرر، رغم حبها له، حسب تصريحات «نادية. و» لـ«الوطن».

في زاوية داخل محكمة الأسرة تقف فتاة عشرينية جميلة ممشوقة القوام، تنتظر المثول أمام القاضي، وبحديثها مع «الوطن»، قالت إنها بعد أن تخرجت في الجامعة توسط لها والدها للحصول على عمل يتناسب مع شهادتها، وبالطبع حصلت على عمل براتب كبير، وكانت حينها خرجت من علاقة سيئة، وكانت نفسيتها مدمرة، وقابلت زوجها وكانت غير جاهزة للارتباط، لكنه حاول جاهدًا حتى قربها منه وأصبحوا أصدقاء.

الزوج كان يستغلها ماديًا

ابتسمت «نادية» وملامح الحزن تملأ وجهها، وأكملت حديثها: بأنها بعد فترة تحولت صداقتهم لإعجاب وصارحها بذلك، وكان بارعًا في التمثيل وبعد فترة أبتعد عنها وقال لها إن الفارق الاجتماعي بينهم كبير، وأنها في وظيفية أعلى منه، وحينها صدقته، وطلبت منه عدم الحديث في هذا الموضوع، ليكمل كذبته عليها ويطلب خطبتها ووافقت على طلبه، ووقفت معه ضد أهلها وتممت الخطبة، رغم تحذيرات الجميع لها، ومن حينها بدأ يستغلها ماديًا «باسم الحب»، وسحب منها أموالًا كثيرة خلال تجهيزات شقة الزوجية وحفل الزفاف.

الزوج ترك عمله وضربها «علقة موت»

واستذكرت الزوجة العشرينية مع «الوطن» تفاصيل زيجتها التي لم تدم سوى شهرين قضتهما معه في عذاب، وفقًا لها: بعد الزواج مباشرة ترك العمل بحجة أنه يبحث عن عمل آخر يتناسب مع عملها، وعندما تحدثت معه ضربها «علقة موت» في أول أسبوع زواج، مدعيًا أنها عايرته بوظيفته، وألقي اللوم عليها، ومن يومها وهو يضربها ويهينها، مشيرةً إلى أنها تحملت نفقات المنزل ومصروفاته منذ بداية الزواج لأنه كان عاطلا عن العمل، ولم تخبر أحدا من عائلتهم بذلك.

متجوزها عشان مرتبها

وتابعت «نادية» حديثها وهي تحاول السيطرة على دموعها، وقالت: «أنا افتكرت أنه عايز شغل بمرتب أعلى، عشان محدش يحس بفرق بينا، ولما عرف إني بدورله على وظيفية ضربني تاني، ولما طلبت منه يروح مقابلات للشغل عشان الناس بدات تأخد بالها أنه مش بيشتغل، قالي أمال أنتي بتشتغلي ليه، ولما حاولت أفهم قصده، قالي: إنه متجوزني عشان مرتبي ومستواي الاجتماعي».

دعوى طلاق بعد محاولة لتشوية سمعتها

وقبل دخولها للوقف أمام قاضي محكمة الأسرة بدقائق، أنهت «نادية» حديثها مع «الوطن»، وقالت: إنها تلقت منه «علقة موت» وبعدها ذهبت لمنزل عائلتها، ومنذ شهر وهو يحاول أن يشوه سمعتها لتعود له وتصرف عليه، لكنها توجهت لمحكمة الأسرة بالجيزة، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 1923، وما زالت تنتظر حكم المحكمة.