سيدة تقيم دعوى طلاق للضرر وتطلب تعويضا 10 ملايين جنيه: «خانني بعد 22 عاما»

بعد مرور 22 عامًا على زواجها، قررت «حنان» اللجوء لمحكمة الأسرة لتكتب نهاية زيجتها، بعدما لجأت لطبيب نفسي لتتخطى خيانة زوجها لها، وتتعافى من الألم النفسي الذي سببه لها، بعد مشاكل مادية وخسائر تسبب بها في حياتها، وفوق كل ذلك، أرغمها على العيش معه لمدة عام وهو على علاقة غير شرعية بامرأة أخرى، فهربت من منزله ولجأت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر، وطالبته بـ10 ملايين جنيه تعويضًا عن الضرر النفسي.

روت «حنان» لقاضي محكمة الأسرة بعض تفاصيل رحلة زواجها من حب حياتها وشريكها، كما وصفت، وقالت إنها في بداية دراستها الجامعية تعرفت على شاب وسيم ومهذب ومن عائلة غنية، وبعد فترة صارحها بإعجابه بها، وتقدم لعائلتها ووافقوا على خطبتهما رغم صغر سنهما، وبعد فترة قررا إقامة مشروع في مجال دراستهما، وساهمت بنصف الأموال والمجهود مثله، وبعد فترة الجامعة تزوجا وأكملا أيضا مشروعهما.

زواج 22 عاما

وأضافت الزوجة لمحكمة الأسرة أنها تزوجت منذ 22 عامًا، أنجبت خلالها 3 أبناء والآن تخرجوا من جامعاتهم، وعاشت طوال حياتها في خدمته وكانت تساعده ماديًا ومهنيًا، وكانت تنسب أي نجاح له، ومنذ عدة سنوات بدأ يتغير معها، وكانت تعتقد أنه منشغل في العمل لا أكثر أو أنه مل الحياة، وكانت تحاول أنه تهون عليه الصعاب، لكن بعد فترة علمت من صديقة لها في العمل أن زوجها على علاقة بصديقة تعمل معهم منذ فترة.

صديقتها حذرتها من خيانة الزوج

واستكملت «حنان» أمام قاضي محكمة الأسرة بكل حسرة، بأن حديث صديقتها نزل عليها كالصاعقة، وانتظرته حتى عاد للمنزل وواجهته لكنه أنكر وكذب صديقتها وقال لها إن صديقتها كانت تتودد له في السابق لكنه لم يعرها أي اهتمام، وهي الآن تحاول تخريب حياتهما، لكنها بعد فترة عرفت أنه سحب مبلغا ماليا كبيرا من البنك، واشترى شقة باهظة الثمن، وشكت في الأمر لأنه لم يخبرها بذلك، وعندما راقبته تأكدت من الكارثة بعينها وشاهدت خيانته أمامها.

الزوةج: حبسني لمدة سنة وهددني بحرماني من فلوسي

وتابعت «حنان» حديثها لقاضي محكمة الأسرة بعد أن جففت دموعها: «واجهته بخيانته وما أنكرش، وقالي لو عاجبك، وحبسني في البيت شهور، ومكنش سامحلي أنزل أو حتى أعرف حاجة عن الشغل، لحد ما جالي انهيار عصبي، ولما طلبت الطلاق هددني بحرماني من فلوسي ومن شقى عمري، وفضل يخوني وعايش معاها من غير جواز، وبعد فترة ولادي أقنعوه إني لازم أروح لدكتور نفسي، وبعد سنة من الضرب والخيانة قدرت أهرب منه».

تعويض 10 ملايين جنيه

وأنهت «حنان» دعواها أمام القاضي، بأنها عانت معه لمدة 22 عامًا، وكانت المكافأة في النهاية هي الخيانة والإهانة، وتدمير نفسيتها، وأصبحت تعالج من آثار الأذى النفسي، فتوجهت لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 4036، وتعويض مادي قدره 10 ملايين جنيخ، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.