زينب في دعوى طلاق للضرر: «سمعته هو وعشيقته يخططان لقتلي»

لم تتوقع «زينب» أن زوجها التي وثقت به واستأمنته على نفسها سنوات طويلة، وكانت تظن أنه الأمان بالنسبة لها، أنه سيفكر في قتلها في يوم من الأيام وهي تنام بجواره في ثبات عميق ولم تلق بالاً لأي شيء سيء يحدث لها، حتى استيقظت في أحد الليالي على غير عادتها ليكشف الله لها نية زوجها اتجاهها، لتسمعه بالصدفة وهو يتحدث في الهاتف في منتصف الليل، ويخطط مع عشيقته كيف سيتخلص منها، فهرعت لمحكمة الأسرة، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر.

الزوجة هربت من أهلها بالزواج منه

ووفقا لحديث «زينب» أمام قاضي محكمة الأسرة، فإنها عندما قابلت زوجها شعرت أنه الشخص المناسب الذي ستهرب معه من منزل والديها، التي كانت لا تشعر معهم بالأمان طوال حياتها لأنه كانوا سليطي اللسان عليها، وكانوا يحاولوا أن يدبروا لها أي زيجة ليتخلصوا منها للأبد، وبعد فترة صارحها بمشاعره اتجاهها، ووافقت على الفور وبدأت في رحلة إقناع والديها به، حتى وافقوا على الخطبة وخططوا للزواج.

الزوج مدمن مخدرات ويخونها

وأضافت الزوجة أمام قاضي محكمة الأسرة، وهي تتحدث عن مرارة الأيام التي عاشتها برفقته بعد الزواج، بأنها كانت تعمل في فترة الخطبة وساعدته كثيراً حتى يتمكنوا من تجهيز شقة الزوجية ويتزوجوا في أسرع وقت، وحتى بعد الزواج كانت تعمل حتى تعيل المنزل وتتحمل مصروفاته، ولم يرزقهم الله بأطفال، وبعد فترة اكتشفت أنه يصرف معظم راتبه على المخدرات والسهر والخروج مع النساء، فكانت تتشاجر معه ومع الوقت بات يرغمها على العيش معه وهي تصرف عليه ولم يساهم حتى لو بقرش واحداً.

سمعته بيخطط مع عشيقته لقتلها

وأكملت «زينب» حديثها وهي تتذكر تفاصيل الليلة التي قضت على زواجها: «استحملت خيانته عشان البيت ميتخربش وأرجع أعيش تاني مع أهلي ومرات أخويا، وكنت بصبر نفسي على شربه للمخدرات، وافتكرت أنه خيانته عابره، لحد ما في يوم صحيت بليل بالصدفة وسمعته بيتكلم مع عشيقته في التليفون وهو بيتفق معها تشوف خطه عشان يقتلوني ويخلصوا مني بيها من غير ما حد يشك فيه، ومصدقتش وداني ورجعت نمت وتاني يوم مسكت تليفونه ولقيت محدثات بينهم من شهور وهما بيخططوا لكده، عشان يتجوزا في الشقة وميدفعش حقوقي لأنه مش معاه فلوس».

دعوى طلاق بعد 7 سنوات

وأنهت الزوجة دعواها بأنها هرعت لمنزل والدها لتتحامي به من زوجها قبل أن ينفذ خطته، وذهبت لمحكمة الأسرة بإمبابة بعد 7 سنوات زواج، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 223 لسنة 2021 لاستحالة العشرة بينهما وقدمت ما يثبت صحة كلامها، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.