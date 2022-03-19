«بسمة» في دعوى طلاق للضرر: «اتجوز واحدة غنية وسابنا نشحت» 

على درجات سلالم محكمة الأسرة، تقف فتاة عشرينية، تشتكي همها للمارة، ومن يجلس بجانبها، وفي حديثها مع «الوطن»، قالت «بسمة»، إنها جاءت منذ الساعة الـ­9 صباحًا، وتنتظر المثول أمام القاضي، لتشكي له حالها، وما فعله زوجها معها، بعد أن تركها هي وصغارها الـ3، وتزوج من امرأه غنية وجميلة، وتركهم دون أموال.

الزوج يعايرها من وقت الخطبة

«عايرني وقالي إنتي لا جميلة ولا غنية، وأنا أحلى منك، أكمل معاكي ليه، دي جوازة الغم»، هذه الكلمات قالها الزوج لها، قبل تركها بساعات قليلة، وبرر بها فعلته، وقالت: إنه كان يعايرها بهذه الكلمات منذ خطبتهما، فتوجهت لمحكمة الأسرة، وأقامت ضده دعوى طلاق.

زواج مدبر وكان يهينها

تنهدت «بسمة» ساخرة، من زيجتها التي رتبتها لها خالتها من شاب غني، يدير عمل والده في منطقة سكانها، وقالت لـ«الوطن»: بعد اللقاء الأول، طلبت والدته خطبتي، ووافقنا على الفور، وقالت لها خالتها «مين يرفض عريس زي ده»، وبعد الخطبة، لاحظت أنه مجبر على الزيجة، وأخبرته أنه يمكنهم فسخ الخطبة، لكنه رفض، ومن يومها، تأكدت أنه يتلذذ بإهانتها، ويخبرها بأن عليها الاهتمام بنفسها لأنه أجمل منها.

كان يخونها بحجة إنه أحلى منها

«عمره ما قالي كلمة حلوة من يوم ما اتجوزنا، دايمًا شايف نفسه عليا، عشان أغنى مني، وبيقولي أصرفي على نفسك عشان تحلوي، أقول للناس إزاي دي مراتي، وأنا أجمل منك»، وعبرت عن مشاعرها، قائلة إن تلك الكلمات كانت تكسر بخاطرها، لكنها كانت مجبرة على تحمل ذلك، وتحدثت عن خيانته لها المستمرة منذ بداية زواجهما، إذ أنه كان يخونها أمامها عبر الهاتف، ولا يستحي من ذلك، وعندما تعترض يقابلها بالضرب والإهانة.

أنجبت 3 أطفال وتحملت من أجلهم

لفتت الزوجة إلى أنها أنجبت منه 3 أطفال على مدار 5 سنوات، وكانت تتحمل أسلوبه من أجل أطفالها، وكانت ترضى بإهانتها أمام الجميع، وبتساؤلات الناس لها، كيف تتقبل خيانتها؟ وأنه يخبر الجميع بأن الزيجة تمت رغمًا عنه، كانت تبتلع كلماتهم كالجمر في معدتها، وكان يخبر الفتيات التي يخونها معهن بأنه أعزب.

الزوج ترك المنزل بعد زواجه

حكت صاحبة الدعوى تفاصيل الليلة التي قضت على زواجها التعيس، حسب وصفها، «عرفت أنه اتجوز وحدة غنية وحلوة، ولما قلت لأهله كان ردهم بارد وقالولي حقة، وبعدها بأسبوعين، جه قالي إنه مش هيطلقني عشان العيال، وأنه أتجوز واحدة حلوة وأغنى مني ومستوى يليق به، ولما طلبت منه يطلقني رفض، ولم هدومه وساب البيت، ومن 9 شهور بشحت اللقمة من أهله لعيالي».

دعوى نفقة.. ودعوى طلاق

أنهت «بسمة» حديثها لـ«الوطن»، وهي منهارة من البكاء، بأنها لجأت لمحكمة الأسرة في زنانيري، لتطالب بدعوى نفقة لصغارها، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر، حملت رقم 65772، وما زالت أمام المحكمة.