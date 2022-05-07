شون وصوامع المنوفية تستقبل 25 ألف طن قمح حتى الآن 

استقبلت محافظة المنوفية، ما يزيد على 25 ألف طن من الأقماح المحلية بمختلف الصوامع والشون بمراكز ومدن وقرى المحافظة، منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في بيان، اليوم السبت، انتظام سير العمل بعمليات التوريد من قبل الموردين والمزارعين، مع تقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم اللوجستي لضمان توريد أكبر كمية من المحصول، مشيرًا إلى أنَّ هناك متابعات ميدانية من رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة في المرور على كافة مواقع العمل؛ للتأكد من الالتزام بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

متابعة منظومة التوريد وتذليل العقبات

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن عملية التوريد بنطاق المحافظة، تشهد تزايدًا ملحوظا وإقبالا كثيفا من قبل الموردين والمزارعين على كافة الصوامع والشون لتوريد محصول القمح، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة على مدار الساعة من قبل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة منظومة التوريد وتذليل العقبات أولا بأول.

تحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع

وشدد «أبو ليمون» على رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارة التموين والزراعة بالتواجد الميداني بصفة مستمرة؛ لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد هذا العام، الذي يعد موسمًا استثنائيًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.