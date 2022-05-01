مؤلف راجعين يا هوى: يسري الفخراني أول من اقترح تحويله إلى مسلسل تليفزيوني

كشف السيناريست محمد سليمان عبد المالك كواليس تحويل المسلسل الإذاعي راجعين يا هوى للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة إلى مسلسل تليفزيوني بنفس الاسم، والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الحالي 2022 للنجم خالد النبوي.

وأشار محمد سليمان عبد المالك إلى أن الكاتب يسري الفخراني هو أول من اقترح تحويل المسلسل الإذاعي إلى آخر تليفزيوني، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إحقاقا للحق، للأستاذ يسري الفخراني فضل كبير في إن العمل ده يشوف النور.. وكان هو أول من اقترح تحويل المسلسل الإذاعي راجعين يا هوى للراحل أسامة أنور عكاشة إلى مسلسل تلفزيوني».

محمد سليمان عبد المالك يكشف كواليس التحضير لـ«راجعين يا هوى»

وعن كواليس العمل، أضاف: «جمعتنا جلسات عمل رائعة في مكتبه، فكّرته في واحد منها بالحوار اللي عمله مع الراحل ونشره على حلقات في الأهرام الرياضي منتصف التسعينات، وكان أحد النوافذ المهمة اللي أطليت منها على عالم الأستاذ في سن مبكر.. شكرًا يا أستاذ يسري، كانت فرصة عظيمة لرد الجميل لأستاذ عابر للأجيال».

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

يذكر أن مسلسل «راجعين يا هوى» حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في الماراثون الرمضاني 2022، كما جمع بين مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم خالد النبوي، ونور اللبنانية، وأنوشكا، وهنا شيحة، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وإسلام جمال، ونور خالد النبوي، وسلمى أبو ضيف، وآية سماحة، وريهام الشنواني، وإسلام إبراهيم، وإسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وفي سياق آخر تذاع عبر شاشة قناة on حلقة مسجلة مع أبطال المسلسل في ثاني أيام عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء المقبل الساعة العاشرة مساءً في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي.