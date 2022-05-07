لجان «الإرهابية» تهاجم «الصاوي» بـ«بوست» من 10 سنوات بعد فضح الاختيار 3 لقياداتها

ما زال أنصار جماعة الإخوان الإرهابية يعيشون حالة من التخبط عقب فضح الجزء الثالث من ملحمة «الاختيار» لقياداتهم بـ«الصوت والصورة»، ليصبح المسلسل الأكثر نجاحا في دراما رمضان 2022 بمثابة القشة التي قصمت ما تبقي من ظهر الجماعة، لا سيما أن أحداثه الموثقة كشفت عن مخططاتهم لتقسيم مصر في سبيل تحقيق مصالحها الشخصية، دون الاكتراث بمصلحة الوطن الذي كان في طريقه لما لا يُحمد عقباه لولا انحياز القوات المسلحة بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي لرغبة المصريين في التغيير آنذاك.

وتتبع اللجان الإلكترونية للإخوان سياسة «التلويش» في محاولة بائسة لحفظ ماء وجه الجماعة الإرهابية، وذلك بشنهم لحملات ممنهجة عبر الـ«سوشيال ميديا» على عدد من أبطال الاختيار 3، ومنهم الفنان خالد الصاوي الذي جسد شخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر، بحسب الأحداث، حيث تداولوا منشورا له يعود إلى عام 2012 يكشف فيه انحيازه لجماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي آنذاك.

خالد الصاوي: لما تهاجمني بكلام من سنين وأنا مخدوع فيك دي حركة ضدك

وبدوره رد «الصاوي» على لجان الإخوان في منشور له عبر حسابه بموقع «فيس بوك» جاء نصه: «ردا على الزوبعة اللي قايمة ضدي، وبتنبش في اللي انكتب من 10 سنين، وبغض النظر عن محاولات الهاكنج على حساباتي، لما تجيب كلام لي من سنين، وأنا مخدوع فيك ومش بعاديك ولا بنكر حق الناس تختارك، فدي حركة ضدك أنت، ثم حصل إنك انكشفت بإرهابك وخيانتك، فطبيعي انقلب عليك زي أغلب الناس».

وأضاف: «ولما أكون بعارض نظام من 10 سنين دفاعا عن الناس ثم تهجم أنت علينا بالسلاح فيقف النظام ده ليحمي الناس ويقدم ضحايا ثم الناس تختاره مرة واثنين وهو يثبت أن هناك دولة جديدة بتنمو وتتقدم رغم تآمرك أنت واللي وراك، فمش غريب تحولي من معارض لمناصر، الغريب بجد إنك لسه عايش بيننا على سمومك وكأنك ما اعتبرتش!».

خالد الصاوي: الشعب اختار قيادته ودولته الجديدة

واختتم «الصاوي» منشوره قائلاً: «خُدعت فيك وفي آخرين عجزوا عن تقديم حل بل وكدنا ننهار، والشعب اختار قيادته ودولته الجديدة، وأنا بعد تفكير لقيت إنها افضل حل الآن، وبقيت حابب أساهم معها بأي جهد لبلدي».

ولم يختلف منشور خالد الصاوي عن الجماعة الإرهابية عما قاله في حواره الأخير مع «الوطن»: «مررت مع جماعة الإخوان بأكثر من مرحلة، أولها حينما كنت عضوا بمنظمة الاشتراكيين الثوريين، حيث كنا نختلف كأعضاء للمنظمة داخل أروقتها، ولكن الجميع كان يلتزم بقرار الأغلبية أيا كان، بل ويطوع الرافضون للقرار أنفسهم لتنفيذه».

الصاوي: بجاحتكم دفعتكم لوصفي بـ«الملتزم» حين رفضت الإساءة لزوجة مرس» ومهاجمتي بـ «بتاع يعقوبيان» لما انتقدتكم

وأضاف: «أنا كنت شديد الرفض لأي تعاون مع الإخوان قبل ثورة 25 يناير، لقناعتي بأنهم هيخونونا ويكفرونا وهيقولوا علىنا شيوعيين وكفرة وهيحطوني في دماغهم لأني فنان، ولكن الأغلبية داخل المنظمة حينها وافقوا على التعاون معهم فرضخت لرغبتهم، وأذكر أن الإخوان اعتبروني ملتزما حينما رفضت الإساءة لزوجة محمد مرسي كدفاعي عن ابنتي حمدين صباحي والبرادعي آنذاك، وعندما عارضت سياساتهم هاجموني بقولهم: يا بتاع يعقوبيان، وهو ما يعكس خستهم وبجاحتهم وتناقضهم».