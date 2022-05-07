خالد الصاوي: شاهدت مقاطع فيديو طويلة وقصيرة لخيرت الشاطر

كشف الفنان خالد الصاوي كواليس تأديته لدور القيادي الإخواني خيرت الشاطر في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، وذلك خلال لقائه في برنامج «بيت للكل» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وقال الصاوي إنه شاهد مقاطع فيديو لخيرت الشاطر: «لقاءات مثلًا ولحظات قليلة قوي، مرة في المحكمة شفنا المهندس خيرت الشاطر، ومرة لحظة القبض عليه وحاجات بسيطة جدًا».

شاهدت لقاءات طويلة نسبيًا

وأشار الصاوي أنه شاهد أكثر من لقاء طويل للشاطر، معقبًا: «فيه كام لقاء طويل نسبيًا، وخصوصًا لما كان ناوي يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية فعمل لقاء طويل كأنه بيقدم (السي في) بتاعه وبيتكلم عن حياته، واللي عمله ومجموعة من الصور الفوتوغرافية، وأنا بحب الفوتوغرافيا قوي لأن اللحظات دي بتديلك انطباعات والتعبيرات يقصد منها إيه..غير الفيديو اللي بيعدي بسرعة».

وقدم الفنان خالد الصاوي دور القيادي الإخواني خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك خلال الجزء الثالث من مسلسل الاختيار والذي أذيع عبر عدد من القنوات الفضائية.

وشارك في بطولة الاختيار عدد ضخم من الفنانين منهم ياسر جلال وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا وصبري فواز ومحمود البزاوي، كما شهد مشاركة الفنان أمير كرارة بطل الجزء الأول من المسلسل.