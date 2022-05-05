بريد الوطن.. معاش لشخص مريض وشقيقه يا وزيرة التضامن

أنا رجل مريض بتضخم مزمن في البروستاتا، ومشكلات في الكليتين، وأعيش حياة قاسية جداً، ويعيش معي شقيق مريض أعوله، وليس لي لا زوجة ولا أولاد، إذ لم أتمكن من الزواج، وليس لي أي مورد رزق ثابت، ولا حتى معاش، رغم عمرى المتقدم، وفي حاجة لمساعدة وزارة التضامن الاجتماعي، بأن يتم تخصيص معاش شهري لي ولأخي، بعيداً عن الشروط التعقيدية التي تضعها الوزارة، وربما لا تنطبق ظروفي مع شروط وزارة التضامن من ناحية عدم وجود زوجة ولا أولاد، فهل تتخلى عني الوزارة لمجرد ذلك رغم صعوبة معيشتي؟ أناشد السيدة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، منحي وشقيقي معاشاً شهرياً.

طارق محمد مدحت - مدينة السلام - القاهرة

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