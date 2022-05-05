«مياه أسيوط» تبحث الموقف التنفيذي للوصلات المنزلية ضمن «حياة كريمة»

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم، اجتماعا عاجلا وطارئا بقيادة اللواء ا.ح مهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وقطاع المشروعات والقطاع المالي (العقود والمشتريات)، وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، بشأن الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي.

231 ألف وصلة منزلية

وأكد هشام درة، أثناء الاجتماع، والذي عُقد خلال إجازة عيد الفطر، مناقشة الوصلات المنزلية لمشروع «حياة كريمة»، وذلك لفتح المجال لجميع المرافق الأخرى (غاز طبيعي - اتصالات - كهرباء)، لاستكمال توصيلاتهم طبقا للجدول الزمني الموضوع، للانتهاء في التوقيتات المحددة، حتى يجني المواطن حصاد تنفيذ المشروعات الاستثمارية بشكل مثمر في الأداء الخدمي بقطاعي المياه والصرف الصحي والقطاعات الأخرى.

جدير بالذكر، أن عدد التوصيلات المنزلية المطلوب تركيبها 231 ألف وصلة منزلية.

تقديم كل التيسيرات

ونوه «درة» بضرورة تقديم كل التيسيرات اللازمة والمتاحة، لضمان الدفع بمنظومة العمل لتسريع معدلات الأداء التنفيذي، الأمر الذي يدعو إلى عمل الشركة بكل طاقتها وتكثيف الجهود.

يذكر أن محافظة أسيوط تحظى بنصيب كبير من المبادرة الرئاسية في مراكز، لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي بها، إضافة إلى تدعيم البنية الأساسية اللازمة للخروج بالقرية المصرية من العشوائية والتهميش إلى التنمية المستدامة التي تحقق تكامل المجتمع ورقي أهدافه، من خلال استغلال كل موارده البشرية والبيئية أفضل استغلال.