إصابة شخص في مشاجرة على قطعة أرض بالغربية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام بعض الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب إثر خلافات بينهم على قطعة أرض زراعية كائنة بإحدى القرى في دائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات الفيديو المتداول عبر صفحات السوشيال ميديا.

تفاصيل المشاجرة

وتبين أنه بتاريخ 4/5/2022، تبلغ لمركز شرطة كفر الزيات، وجود مشاجرة بين طرف أول «صاحب مقطع الفيديو مصاب بجرح بالرأس» ونجله، مصابين بكدمات، وطرف ثاني «والدة صاحب مقطع الفيديو وشقيقها»، وسطاء في بيع أرض ملك والدة صاحب الفيديو، وجارٍ ضبطهما، وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين إثر خلافات عائلية بين صاحب الفيديو ووالدته بسبب الميراث على أرض زراعية تطورت إلى مشاجرة، تعدى فيها الطرف الثاني على الأول بالضرب مستخدمين «عصي خشبية» محدثين إصابتهم.

ضبط طرفي المشاجرة

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بما انتهى إليه الفحص.