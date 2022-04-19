أهالي «دفرة» في طنطا يشيعون ضحية الطوبة وضبط 7 سيدات شاركن في المشاجرة

شيع أهالي قرية دفرة، التابعة لمركز طنطا، جثمان ابن القرية إبراهيم عنتر، والذي لقي مصرعه إثر إصابته بحجارة في الرأس ما أسفر عن إصابته بنزيف، خلال وجوده بالصدفة في مشاجرة بين عدد من السيدات في القرية، أمس الاثنين، بسبب خلافات سابقة.

الحزن يخيم على الأهالي

وأدى أهالي القرية صلاة الجنازة على جثمان ابن القرية في أحد مساجدها، بعد التصريح بدفن الجثة من النيابة العامة، وسط حالة من الحزن الشديد، وتم دفن جثمان الضحية في مقابر العائلة، مؤكدين أن المتوفى راح ضحية مشاجرة بين عدد من السيدات، إذ خرج من منزله يشاهد المشاجرة مثل العشرات، غير أنه أصيب بحجارة ألقيت بشكل عشوائي، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

ضبط سيدات شاركن في المشاجرة

ومن جانبها، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 7 سيدات بتهمة التشاجر والتسبب في وفاة الضحية إبراهيم عنتر، صاحب ال 21 عاما، وذلك بعد تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في أماكن المشاجرة، وذلك من أجل عرضهن على النيابة العامة للتحقيق.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى اخطارا يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية دفره، مركز طنطا، بالشوم والعصي والحجارة، وذلك بسبب خلافات سابقة، ما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص يدعى إبراهيم عنتر، من أهالي القرية، إثر إصابته بحجارة في الرأس، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.