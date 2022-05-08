«الأهلية والموقف من التجنيد».. أبرز شروط الانتخابات العمالية 2022

ينطلق مارثون انتخابات التنظيمات النقابية العمالية، يوم 15 مايو الجاري، بينما يبدأ التقدم بأوراق الترشح لخوض الانتخابات للمرحلة الأولى، اليوم الأحد وغدا الاثنين، على أن يبدأ قبول أوراق الترشح للمرحلة الثانية يومي 21 و22 مايو الجاري، بينما يتم إجراء الانتخابات للمرحلة يومي 29 و30 من نفس الشهر.

ومع بدء اليوم الأول للتقدم للترشح، نستعرض في السطور التالية شروط خوض الانتخابات العمالية 2022-2026 التي وضعتها وزارة القوى العاملة، على النحو التالي:

1ــ أن يكون المرشح بالغا سن الرشد وكامل الأهلية.

2- أن يكون الراغب في خوض الانتخابات العمالية حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو شهادة محو الأمية على الأقل.

3- أن يكون المرشح عضوا بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، ومسددا اشتراكاته بصفة منتظمة، وللمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للنقابة المعنية.

4- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.

5- ألا يكون من بين الفئات الآتية:

(أ) العاملين المختصين، أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص أيا كان نوعه، أو القانون الخاضع له، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.

(ب) العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام, وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، والقطاع التعاوني.

ويستثنى شاغلو إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء.

(جـ) رؤساء القطاعات، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات، والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.

(د) ألا يكون عاملا مؤقتا، أو معارا أو منتدبا، أو مكلفا، أو مجندا، أو في إجازة خاصة بدون مرتب.

6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.