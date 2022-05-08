سوهاج الأكثر اغترابا بدول الخليج.. والأعلى في البحث عن تداول العملة

صرحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في 2020 أن أهل محافظة سوهاج هم الأكثر سفرا إلى دول الخليج وخارج مصر، وإنها أكثر المحافظات من حيث عدد العمالة بالخارج.

تداول أسعار العملة بمحافظة سوهاج أمرا روتينيا

لذا يعد الحديث عن العملة وأسعار الريال السعودى والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والدولار الامريكى، وتحويله للجنيه المصري، أمرا اعتياديا في حديث أهل سوهاج، حيث لا يخلو منزل من مغترب.

وتعد زيارة البنوك وشركات الصرافة، التي تنتشر بطول محافظة سوهاج، أمرا روتينيا كل شهر أو أقل، فيما يظل الحديث دائرا حول أقل وأعلى سعر لصرف العملة.

مجموعات غير شرعية لتداول العملة

ومع كثرة المغتربين، نشأت مجموعات غير شرعية لتجارة وتغيير العملة بالسوق السوداء والاستفادة من هامش الربح.

سعر صرف العملة اليوم بسوهاج

ووفقا لمؤشرات اليوم في بنك مصر فرع محافظة سوهاج، بميدان العارف بالله فإن، سعر صرف العملة بمحافظة سوهاج هو

18:45 للشراء و18:51 للبيع- للدولار الأمريكى

19:3411 للشراء19 :6187 - للبيع لليورو

و57:8761 للشراء و60:3423 للبيع - للدينار الكويتى

و4:9165 للشراء و4:9348 للبيع -للريال السعودى

و5:0201 للشراء و5:0396 للبيع - للدرهم الإماراتى

25:625 للشراء و26:1441 للبيع - للدينار الاردنى

و47:6744 للشراء و49:0981 للبيع - للدينار البحرينى

4:732 للشراء و5:0836 للبيع - للريال القطرى

46:8274 للشراء و48:0792 للبيع للريال العمانى

أبرز قضايا تداول العملة بالسوق السوداء فى سوهاج 2022

وتعد أبرز قضايا العملة بمحافظة سوهاج هذا العام فى آخر مارس الماضى عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد من القبض على عامل يتاجر بالعملة من خلال عمل تحويلات بنكية وتغيير عملة لصالح الغير بقيمه بلغت مليون جنيه بساعده نجله المقيم بدولة الكويت، تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

حيث يقوم المتهمان بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول عن طريق العائدين من الخارج أو بحولات بنكيه علي بنك مصر «فرع سوهاج»، والذي يقوم بإستلامها واستبدالها بالبنوك المختلفة ومكاتب الصرافة الأعلى سعرا وتسليهما نقدا لأهل العاملين المصريين بقريته والقري المجاوره أو بموجب حوالات بريدية للمقيمين بأنحاء الجمهورية.

وذلك مقابل عمولة مالية 1 % فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لقانون البنك المركزي حيث بلغ حجم تعاملاتهما ما يقارب من مليون جنيه.