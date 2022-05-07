قومي المرأة ينعى شهداء هجوم سيناء: يد الإرهاب القبيحة لن تنال من عزيمتنا

نعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، شهداء الوطن الأبرار الذين استشهدوا اليوم السبت، أثناء التصدي لهجوم مجموعة من العناصر التكفيرية على نقطة رفع مياه غرب سيناء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن يد الإرهاب القبيحة لن تنال من عزيمة جيشنا العظيم، بل سوف تزيده قوة وصلابة في حربه النبيلة لحماية الوطن وسلامة أراضيه.

وتقدمت «مرسي» بخالص التعازي إلى القوات المسلحة المصرية، وإلى شعب مصر العظيم، وأسر شهدائنا الأبطال، داعية الله أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.