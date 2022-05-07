رئيس التحرير

محمود مسلم

قومي المرأة ينعى شهداء هجوم سيناء: يد الإرهاب القبيحة لن تنال من عزيمتنا

كتب:

ولاء نعمه الله
06:42 م | السبت 07 مايو 2022
الدكتورة مايا مرسي

الدكتورة مايا مرسي

نعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، شهداء الوطن الأبرار الذين استشهدوا اليوم السبت، أثناء التصدي لهجوم مجموعة من العناصر التكفيرية على نقطة رفع مياه غرب سيناء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن يد الإرهاب القبيحة لن تنال من عزيمة جيشنا العظيم، بل سوف تزيده قوة وصلابة في حربه النبيلة لحماية الوطن وسلامة أراضيه.

وتقدمت «مرسي» بخالص التعازي إلى القوات المسلحة المصرية، وإلى شعب مصر العظيم، وأسر شهدائنا الأبطال، داعية الله أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

اقرأ المزيد:

«مايا مرسي»: مصر تمتلك إطارا استراتيجيا لمواجهة ظاهرة ختان الإناث

مايا مرسي: الإرادة السياسية أحدثت تحولا كبيرا في ملف تمكين المرأة خلال 7 سنوات 

ياسمين فؤاد تبحث مع مايا مرسي المشاركة بمؤتمر المناخ: نحن جزء من حماية الطبيعة

مايا مرسي تشكر «المتحدة» على مسلسلات رمضان: أعمال هتفضل للتاريخ.. برافو

مايا مرسي: «تنمية الأسرة» يستهدف ضبط النمو السكاني وتوفير حافز للمرأة

مايا مرسي: ما وصلت له المرأة المصرية حلقة مضيئة ومصدر فخر لها
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.