حبس سائق السيارة المتسببة في مصرع طالبتين بالشرقية

قررت نيابة بلبيس، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، حبس سائق السيارة المتسببة في مصرع طالبتين بالمرحلة الإعدادية، إثر انقلاب السيارة قيادته، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مصرع فتاتين إثر انقلاب سيارة في الترعة ببلبيس

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود بلاغ بمصرع كل من «رنا م. س. ع.»، 15 سنة، و«شيماء ح. م. م.»، 15 سنة، طالبتين بالصف الثالث الإعدادي، تقيمان بقرية «البلاشون»، التابعة لمركز بلبيس، إثر انقلاب سيارة في الترعة المحاذية لطريق «ميت جابر - السرايا»، بدائرة مركز بلبيس.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بضبط وإحضار سائق السيارة، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن جثتي الطالبتين وتسليمهما لذويهما.

إصابة شاب بطلق خرطوش على يد العريس بالخطأ

كما أمرت نيابة كفر صقر، شمال محافظة الشرقية، بحبس «عريس» شاب، أصاب شاباً آخر بطلق خرطوش، أثناء إطلاقه النيران ابتهاجاً بحفل زفافه.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد باستقبال مستشفى كفر صقر المركزي أحد المصابين بطلق خرطوش، أثناء تواجده في حفل زفاف بقرية «شيط الحرابوة»، التابعة لمركز كفر صقر، وتبين أنه أثناء قيام العريس بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء، من سلاح خرطوش، أصيب أحد المعازيم.

تم نقل المصاب إلى المستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بحبس «العريس» على ذمة التحقيق.