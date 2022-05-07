بيونج يانج تخطط لاختبار نووي تزامنا مع زيارة بايدن إلى كوريا الجنوبية

اتهم رئيس المخابرات في كوريا الجنوبية بارك جي ون، كوريا الشمالية بالتخطيط لإجراء اختبار نووي من المرتقب أن تنفذه بيونج يانج في الفترة التي يتم فيها تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، وبالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سول خلال الشهر الجاري، وذلك بحسب التصريحات التي نقلتها وكالة يونهاب للأنباء.

واعتاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إجراء التجارب الصاروخية التي أثارت قلقا كبيرا لدى دول الجوار لكوريا الشمالية، فضلا عن انتقادات دولية واسعة تحذر من خطورة تلك التجارب.

رئيس المخابرات الكوري الجنوبي يحذر من خطورة اختبار بيونج يانج

وحذر رئيس المخابرات الكوري الجنوبي كذلك من قدرة بيونج يانج على تصغير وتخفيف وزن الرؤوس النووية التي تمتلكها، ومن ثم يكون بإمكانها تجهيز الصواريخ قصيرة المدى برؤوس نووية، ما يشكل تهديدا لدول الجوار.

وخص بارك جي ون على وجه التحديد بلاده إلى جانب اليابان كأكثر الدول التي يمكن أن تتعرض لتهديد جراء الاختبار النووي الذي يتوقع أن تقوم به كوريا الشمالية.

سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا

كما قالت كوريا الشمالية أيضا، إن بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا من خلال غواصة اليوم، ويعد الثاني في غضون ثلاثة أيام بعد تحذير الولايات المتحدة من أن كوريا الشمالية قد تستعد لتجربة نووية، وفق ما نقل موقع مانيلا نيوز الفلبيني.

وعززت كوريا الشمالية بشكل كبير إطلاق صواريخها المخالفة للعقوبات هذا العام، وأجرت 15 اختبارًا للأسلحة، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بمدى كامل لأول مرة منذ عام 2017.

ويأتي الإطلاق الصاروخي اليوم قبل يومين من أداء رئيس كوريا الجنوبية اليمين الدستورية كرئيس للبلاد.

وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن كوريا الشمالية ربما تستعد لاستئناف التجارب النووية، وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، من إمكانية إجراء تجربة نووية في وقت مبكر من هذا الشهر.