منها بصاروخ مضاد للطائرات.. إعدامات «كيم جونج أون» الغريبة عرض مستمر

يعرف عن الزعيم الكوري الشمالي «كيم جونج أون»، بأنه يقوم بإعدام من يعكرون صفو مزاجه، أو يتصرفون بسلوك يتسبب بإغضابه.

وتشهد كوريا الشمالية أغرب حالات الإعدام في العالم، حيث تم تنفيذ العديد من الإعدامات بطرق غريبة، ويجري تنفيذ أساليب مختلفة من الإعدام في كوريا الشمالية، سواء بالرصاص أو بالحرق أو بالإلقاء في حوض أسماك مفترسة أو بالرمي إلى كلاب متوحشة.

وكان من أغرب الإعدامات إعدام وزير الدفاع «هيون يونج تشول» بواسطة صاروخ مضاد للطائرات، وسبب الإعدام هو نومه خلال عرض عسكري حضره الزعيم الشمالي.و

تمت عملية إعدام تشول بحضور مئات الأشخاص في 30 أبريل 2016، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأمر «أون» في وقت سابق، بإعدام وزير التعليم، بسبب أنه غفا أو غلبه النعاس وربما النوم، خلال اجتماع رسمي.

وتفرض كوريا الشمالية، ستارا حديديا على المعلومات والإعلام، وهو ما يجعل من الصعب التحقق من التقارير الواردة من هناك والتي غالبا ما يجري تسريبها عبر كوريا الجنوبية.

وأمس الجمعة، زعمت تقارير إعلامية أن قبطان قارب صيد في كوريا الشمالية، أعدم رميا بالرصاص أمام 100 صياد آخرين بسبب استماعه إلى محطة إذاعية أجنبية محظورة.

وقالت «إذاعة آسيا الحرة» الممولة من الحكومة الأمريكية إن القبطان أُعدم بعدما اعترف بأنه استمع إلى برامج إذاعة أجنبية لأكثر من 15 عامًا، موضحة أن الرجل في الأربعينيات من عمره كان يلتقط موجات الأثير الأجنبية أثناء تواجده في البحر ويستمع إلى نشرات الأخبار والبرامج الإذاعية.

وكشفت الإذاعة، أن قبطان القارب المعروف باسم «تشوي» كان صاحب أسطول يضم أكثر من 50 سفينة، وجرى اعتقاله من طرف أحد أفراد طاقمه، وقام بتسليمه إلى السلطات في قاعدة في مدينة تشونججين الساحلية، فيما قال مصدر مطلع، منتصف أكتوبر الماضي، تم تنفيذ حكم الإعدام في حقه، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي 13 سبتمبر الماضي، كشف تقرير إخباري أن الزعيم الكوري الشمالي، أمر بإعدام 5 موظفين في وزارة الاقتصاد، بعدما انتقدوا سياساته أثناء حضروهم حفل عشاء، وفقا لما ذكرته صحيفة «الإمارات اليوم».

ومن بين حالات الإعدام الغريبة الأخرى في كوريا الشمالية، ما واجهه وزير الأمن العام «أو سانج هون» حيث تم إعدامه بواسطة قاذفة لهب، بسبب الصلة القوية التي كان يتمتع بها مع عم الزعيم الراحل «جانج سونج تيك»، علماً أن الأخير أعدم هو الآخر في نهاية 2013.

وبسبب عدم إعجابه بتصميم مطار جديد في بيونج يانج، أصدر الزعيم الشمالي، قرارا بإعدام رئيس المهندسين «وون تشون» الذي شارك في بناء المطار، وقالت «وكالة الأنباء المركزية الكورية»، إن «كيم جونج أون» وزوجته قاما بجولة في المحطة الدولية المكونة من طابقين في مطار بيونج يانج، ولم يُعجب الزعيم الشمالي بالتصميم، فأصدر أمر الإعدام.

وفي 28 نوفمبرالماضي، نفذت كوريا الشمالية حكم إعدام علني، بحق مواطن خرق القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا المستجد «كوفيد19»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت إذاعة «فري آسيا»، إن الرجل المتهم بالتهريب عبر الحدود الصينية المغلقة أعدم رميا بالرصاص، في فعل هدفه ردع المواطنين عن خرق القيود، فيما ذكرت مصادر للإذاعة أن عملية الإعدام نفذت علنا في المنطقة الحدودية، التي تشهد عمليات تهريب مع الجانب الصيني.

ونرصد أغرب طرق الإعدام في كوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية على موقعها الإلكتروني:

الإعدام بمدفع طائرات

كشفت تقارير إعلامية كورية جنوبية، نقلاً عن مصادر استخباراتية قولها، إن وزير الدفاع الكوري الشمالي، هيون يونج شول، أُعدم في 30 أبريل 2016 بنيران مدفع مضاد للطائرات في ساحة عامة بحضور عدد من أفراد أسرته، لغفوته لبضع ثوان أثناء عرض عسكري كان يحضره الزعيم الشمالي.

الإعدام بكلاب الصيد والسم الخام

إعدم الزعيم الشمالي زوج عمته، «جانج سونج» الذي وجهت له اتهامات بالفساد والخيانة العظمى، عبر تقديمه كوجبة شهية في قفص حديدي لـ120 كلب صيد، تم حرمانهم من الطعام لمدة 5 أيام، ليلتهموه كاملاً على مدار 5 ساعات، كما أمر عمته بشرب زجاجة من السم الخام وذلك بتهمة الخيانة.

الإعدام بكرات اللهب

وأصدر الزعيم الشمالي «"كيم جونج أون» قراراً بحرق وزير الأمن العام، «أو سانج هون»، عبر ضربه بكرات اللهب، بسبب الصلة القوية التي كان يتمتع بها مع عم الزعيم، «جانج سونج تيك»، واعتباره عدواً للدولة.