مدير CIA: بوتين مقتنع بأن الرهان على التصعيد سيمكنه من التقدم في الحرب

قال مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA وليام بيرنز، إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقتنع بأن الرهان على التصعيد سيمكنه من إحراز تقدم في أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية»، وتابع أنّه لا دليل ملموسا على نية روسيا استخدام أسلحة نووية تكتيكية.

تدمير مخزون من المعدات العسكرية الأمريكية

وزعمت موسكو في وقت سابق من اليوم، أنها دمرت مخزونًا كبيرًا من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية بالقرب من محطة بوهودوخيف للسكك الحديدية في منطقة خاركيف بأوكرانيا.

قصف منشأة عسكرية روسية

وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضا إنها قصفت 18 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل من بينها ثلاثة مستودعات للذخيرة في داتشن بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية.

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثالث بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن حملة عسكرية على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس.