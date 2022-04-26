 كرم جبر: لجنة للتواصل الإعلامي مع السعودية لبحث قضايا الإرهاب والهوية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن هناك تعاونا كبيرا في المجال الإعلامي بين المجلس والسعودية، وبصدد توقيع برتوكول لتنظيم التعاون، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت سفر 4 وفود من مصر لتغطية احتفالات بالمملكة، إضافة لتعاون أخر مع دولة الكويت قيد الموافقة، وتوقيع بروتوكول مع الأردن بحضور رئيس الوزراء يتضمن التدريب والإنتاج التلفزيوني والدرامي.

تعاون الأعلى للإعلام المصري مع الدول العربية

وأوضح «جبر» خلال استضافته في لقاء خاص على فضائية «اكسترا نيوز» مع الإعلامي أحمد الطاهري، أن هناك العديد من الجهات طلبت التعاون مع المجلس، وزار سفراء بريطانيا وفرنسا وكازخستان المجلس وعرضوا خطط طموحة للتعاون، إضافة لوفود من فلسطين والإمارات وليبيا، مشيرا لنقله التجربة المصرية في التعامل كورونا خلال قمة المعرفة في الإمارات، خاصة أن مصر كانت من الدول الرائدة في هذه التجربة.

لجنة للتواصل الإعلامي مع السعودية

وأشار «جبر» إلى أن المجلس يتضمن لجان تواصل إعلامي مع المملكة العربية السعودية لتحديد الموضوعات التي تهم الجانبين، وبحث سبل تناولها مثل قضايا الإرهاب والتطرف والمخاطر التى تهدد الأمن القومي العربي وقضايا الهوية والصراعات الموجود في المنطقة، لافتا إلى أن التواصل بين الإعلامين في البلدين أصبح نواة لتأسيس تعاون مع باقى البلدان العربية.

وأضاف «جبر» أن مصر تقدمت بطلب لاستضافة مؤتمر وزراء الإعلام العرب في دورته القادمة في الربع الثالث من 2022، ورحب وزراء الاعلام العرب بذلك، ومن المتوقع مناقشة حقوق الإعلام العربي في الضرائب المتعلقة بخدمات جوجل للحصول على الحصص المناسبة، وكذلك قضية الألعاب الإلكترونية ومخاطرها والتي تعتبر من أهم القضايا التي تعمل عليها جامعة الدول العربية، وغيرها من الملفات والقضايا التي يجرى التعاون خلالها مع دول الجوار.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن الأولويات تغيرت عن ما سبق وأصبح الإرهاب ومطامع الدول الاقليمية في المنطقة العربية في صدارة المشهد.