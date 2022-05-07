سعر طن الحديد والأسمنت اليوم 7-5-2022.. «الشعبة» توضح

تخبط بعض أسعار السلع والمنتجات في الوقت الراهن كالذهب على سبيل المثال، دفع الكثير من المستهلكين للسلع للبحث عبر المحرك العالمي «جوجل» حول سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت الموافق 7 مايو الجاري لمعرفة ما وصلت إليه مواد البناء.

ووفق توقعات الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، فإن هناك استقرارًا في سعر طن الحديد والأسمنت خلال الـ30 يومًا الماضية، مشيرة إلى أن ذلك الاستقرار مدعوم بوجود هدوء كبير في الطلب بالسوق المحلية.

وأوضحت «الشعبة» في بيان لها، أن استقرار سعر طن الحديد والأسمنت يأتي مدعومًا بتراجع أسعار الخامات العالمية في الأسواق الأمر الذي انعكس إيجابيًا على سوق مواد البناء في مصر.

ونوضح في التقرير التالي، أسعار مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت، وفق الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية إذ تختلف أسعار من محافظة إلى أخرى، ويزيد سعر الطن في المحافظات البعيدة، وفقًا لتكلفة النقل بين المحافظات:

- سجل متر بيع الزلط بسعر 220 جنيهًا.

- سجل بيع طن حديد التسليح بسعر تراوح بين 19 ألفًا و19 ألفًا و400 جنيه.

- سجل سعر بيع طن الأسمنت بين 1260 و1290 جنيهًا.

- سجّل سعر بيع الطوب الأحمر 1000 طوبة 900 جنيه.

- سجل متر بيع الرمل بسعر بـ110 جنيهات.

أنواع وأسعار الأسمنت في مصر

وتختلف أسعار الأسمنت في مصر كذلك من محافظة لأخرى على النحو التالي:

- سعر بيع أسمنت سيناء بسعر 1260 جنيهًا.

- سعر بيع أسمنت العسكري 1260 جنيهًا.

- سعر بيع أسمنت حلوان بسعر1275 جنيهًا.

- سعر بيع أسمنت المسلة تباع بسعر 1260 جنيهًا.

- سعر بيع الأسمنت المسلح للشركة العربية للأسمنت 1290 جنيهًا.

- سعر بيع أسمنت المعلم 1260 جنيهًا.

- سعر بيع الشركة العربية للأسمنت «النصر» 1260 جنيهًا.

- سعر بيع أسمنت السويدي 1290 جنيهًا.