نقابة المهن التمثيلية تنعى شهداء الوطن بسيناء: واجهوا الاعتداء بشجاعة

نعت نقابة المهن التمثيلية، ممثلة في أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، شهداء الوطن الذين ارتقوا منذ قليل في إحدى العمليات الإرهابية بسيناء.

«زكي»: شهداء الوطن واجهوا الاعتداء الغاشم بشجاعة

وقال «زكي» في بيان: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى باسمي وباسم مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية وكل الجموع المؤمنة بالحرية من فناني مصر، شهداء الوطن الذين واجهوا بكل شجاعة الاعتداء الغاشم الذي شنته العناصر التكفيرية بمنطقة سيناء والذي أسفر عن استشهاد ضابط وعشرة جنود من شباب مصر الغالية حماة الوطن».

النقابة تؤكد دعمها للقيادة السياسية والقوات المسلحة ضد الإرهاب

وأضاف: «وتؤكد نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر على ثقتها ودعمها للقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية وكلها ثقة في رجال مصر الشرفاء باستمرار أعمالهم البطولية والقتالية ضد العناصر الإرهابية بكل أشكاله وطوائفه للحفاظ على أمن الوطن واستقراره لكي يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي اسلمي يا مصر بأبنائك».