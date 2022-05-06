«من أول دقيقة» لـ إليسا وسعد لمجرد تحقق 5 ملايين مشاهدة في يوم واحد

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيها الجديدة «من أول دقيقة» التي يشارك بها الفنان المغربي سعد لمجرد، إذ حظى فيديو كليب الأغنية بإشادات وتفاعل كبير من قبل الجمهور منذ أن طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

إليسا تحتفل بنجاح أغنيتها الجديدة

ونشرت الفنانة إليسا صورة تجمعها بسعد لمجرد من كواليس تصوير الأغنية، معبرة عن سعادتها الشديدة بحصد الأغنية 5 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ طرحها على «اليوتيوب»، إذ علقت: «5 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة، أنا ممتنة وسعيدة جدا بردود الأفعال، ولا أستطيع حقًا وصف ما أشعر به، شكرا لكم، أحبكم جميعًا».

أغنية «من أول دقيقة» تتضمن في كلماتها قصة حب بين طرفين يجسدهما إليسا ولمجرد، كما تعد هي بداية إليسا لانطلاق ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر ايلي بربر، وإخراج كريم بنيس.

سعد لمجرد يتحدث عن تعاونه مع إليسا

وتحدث سعد لمجرد عن تعاونه مع إليسا في هذه الأغنية خلال لقائه في برنامج «The Insider بالعربي»: «لما اتعرفت على إليسا قدرتها أكتر وأكتر كنت بحبها كفنانة وكإنسانة، هي شخصية مذهلة، والشغل معها ممتع، وكان ليا الشرف أغني معها، هي فكرتنا إحنا الاتنين لما اتعرفنا على بعض قولنا لازم نعمل حاجة مع بعض».