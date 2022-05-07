«المتحدة» تنعى شهداء الواجب الوطني الأبرار من رجال القوات المسلحة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، نعيها ببالغ الأسى، شهداء الواجب الوطني الأبرار من رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا بالعملية الإرهابية الغادرة بغرب سيناء اليوم.

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الثقة بالقوات المسلحة المصرية في التصدي للإرهاب والتطرف والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

إحباط هجوم إرهابي على إحدى نقاط رفع المياه «غرب سيناء»

وكانت مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة؛ مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب، واقتلاع جذوره.