رئيس جامعة الأزهر يشيد ببطولات رجال القوات المسلحة وينعى شهداء الوطن

ثمَّن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية في التصدي للإرهاب البغيض الذي يسعى للنيل من الوطن ورجاله المخلصين.

شهداء الوطن

ونعى رئيس جامعة الأزهر، في بيان له منذ قليل، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة اليوم فداء للوطن في أرض سيناء المباركة، مؤكدا أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.

وشدد رئيس جامعة الأزهر على أن هذه العمليات الرخيصة تقوي من عزيمتنا وتزيدنا تماسكًا واصطفافًا خلف قيادتنا السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخلف قواتنا المسلحة والشرطة المصرية في الحرب على الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

القوات المسلحة

وأعلن رئيس جامعة الأزهر الدعم الكامل للجهود التي يقوم عليها خير أجناد الأرض من رجال القوَّات الجيش والشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب، سائلًا المولى -عز وجل- التوفيق والنجاح لهذه الجهود المبذولة؛ لاقتلاع الإرهاب من جذوره.

شهداء الحادث الإرهابي

وتقدم رئيس جامعة الأزهر بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب المصري في شهداء الوطن، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم جميعًا فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يُنعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروهٍ وسوءٍ، وأن يوفق قائد مسيرة التنمية إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد.