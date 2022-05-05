المتروبوليتان الأمريكية تكرم وزيرة الثقافة تقديرا لجهودها في الحياة الإبداعية

تكريما للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تهديها إدارة المتروبوليتان الأمريكية، البث المباشر لأوبرا توراندوت، الذي تستقبله الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، في السادسة مساء السبت 7 مايو بالمسرح الصغير، كما يسلمها محمود عبد الله عضو مجلس إدارة أوبرا المتروبوليتان، موسوعة مجد المتروبوليتان، تقديرا لجهودها المستمرة في إثراء الحياة الإبداعية في مصر، ويسبق البث حوار معها حول مسيرتها الفنية المضيئة يجريه طارق عطية مدير مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية.

إهداء وزيرة الثقافة موسوعة «مجد المتروبوليتان»

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، أعلنت استئناف البث المباشر لعروض المتروبوليتان هذا الموسم حيث أصبحت دار الأوبرا المصرية الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط التي تتمتع بهذا الامتياز عام 2022، بعد توقف الموسم السابق بسبب جائحة كورونا.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية أن البث الحي لأوبرات المتروبوليتان يلقى نجاحًا ضخمًا، مشيرا إلى أنه من المقرر استقبال أوبرا لوتشيا دي لامرمور لدونیزتي، وهاملت للموسيقار الأسترالي المعاصر بریت دین، خلال الموسم الفنى الجاري، وأكد أن الأوبرا المصرية كان لها السبق في نقل عروض المتروبوليتان، حيث بدأ التعاون بينهما منذ عام 2010.

وتابع أنه استكمالا لرسالة التنوير، جاء الحرص على أن يقدم أحد الفنانين الكبار مثل الراحل حسن كامي وبعض الخبراء، نبذة وتحليل لكل عمل قبل العرض لتنمية التذوق لفن الأوبرا الذي كانت فيه الريادة في العالم العربي لمصر مع تأسيس دار الأوبرا الخديوية.

بوتشيني توفى قبل إنهاء كتابته لأوبرا توراندوت

يذكر أن بوتشيني، توفى قبل إنهاء كتابته لأوبرا توراندوت، وأكمل مقطعها الأخير فرانكو ألفانو، وعرضت لأول مرة في مسرح لاسكالا بميلانو في 25 أبريل عام 1926، ومبنية على مسرحية تحمل الاسم نفسه؛ كتبها كارلو جوتسي عام 1762 واقتبسها بدوره من حكايات ألف ليلة وليلة، وتضم 3 فصول تدور أحداثها فى الصين، حول وقوع الأمير كالاف في غرام الأميرة توراندوت التي رهنت الزواج منه باجتيازه اختبار يتمثل فى حل ثلاث تحديات معقدة، وينجح كالاف في الاختبار لكن الأميرة تصر على رفض الزواج منه وتتوالى الأحداث.

«توراندوت»، من إخراج العالمي زيفيريللي، ويقود الأوركسترا المايسترو ماركو أرميلياتو، ويؤدي الأدوار الرئيسية ليوداميلا موناستيرسكا في دور توراندوت، أيرمونيلا چاهو فى دور ليو، يونجهون لي في دور كلاف، فيريوسسيو فورلانتينو في دور تيمور.