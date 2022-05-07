البابا تواضروس ينعى شهداء حادث غرب سيناء: «نُثمن تضحيتهم الغالية»

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، شهداء الوطن الأبطال أبناء القوات المسلحة الذين استُشهِدوا اليوم وهم يحمون موقعهم ضد هجوم إرهابي غادر في غرب سيناء.

الكنيسة الأرثوذكسية تؤكد دعمها للقوات المسلحة في التصدي للإرهاب

وقالت الكنيسة في بيان لها: «نعزي وطننا مصر في مصابه الأليم، ونُثَمِّن التضحية الغالية التي قدمها هؤلاء الأبطال، ونؤكد دعمنا لقواتنا المسلحة الباسلة التي تتصدى للإرهاب دائمًا إلى جانب الشرطة المصرية، كما نطلب من الله عزاءً لأسر الشهداء، وشفاءً عاجلًا للمصابين».

وتابع: «حفظ الله مصرنا الحبيبة آمنة مستقرة، وماضية في طريق التنمية».