البابا تواضروس يشكر مديري الأمن على تأمين الصلاة في جميع الكنائس

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر والتقدير لنواب ومساعدي ومديري الأمن والقطاعات والأمن الوطني والأفراد، على مجهوداتهم في تأمين الصلاة في جميع الكنائس المصرية، وكذلك تأمين تواجد المصريين بالشارع تزامنا مع الأعياد والمناسبات الوطنية.

البابا تواضروس الثاني يشكر رجال الشرطة

وشكر تواضروس، من قطاع الأمن الوطني اللواء عادل جعفر مساعد أول وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني، واللواء محمد الباز مدير الإدارة العامة للأمن الوطني بالقاهرة، وينوب عن رئيس القطاع لحضور القداس العقيد محمد الألفي والرائد أنس منصور بقطاع الأمن الوطني بالقاهرة.

وأضاف «تواضروس»، خلال كلمته في قداس عيد القيامة، أنه يقدم الشكر أيضا للواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية للقطاع أمن القاهرة، اللواء مازن عبد الشافي نائب مدير أمن القاهرة لقطاع شمال، اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ومن قطاع الحراسات والتأمين اللواء هشام طاهر، مساعد أول وزير الداخلية، واللواء إيهاب مصطفى مدير الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة.

التهاني تنهال على البابا تواضروس

وأكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه تلقى أيضا اتصالا هاتفيا رقيقا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، الذي هنأه بالعيد متمنيا السعادة والخير للجميع، وينيب عن فضيلته لحضور الصلاة الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري المنسق العام لبيت العائلة المصري، كما هنأه بالعيد أيضا الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ولفيف من شيوخ وأئمة الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.