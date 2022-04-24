البابا تواضروس: القيامة ليس حدثا ماضيا ولكن نأخذ منه كل يوم لحياتنا

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن القيامة والاحتفال بها ليس حدثا ماضيا ولا حدثا تاريخيا، ولكنه حدث نأخذ منه كل يوم لحياتنا.

حدث القيامة جاء بعد رحلة طويلة

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال كلمته بقداس عيد القيامة المجيد، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، منذ قليل، «أريد أن أحدثكم في هذه الليلة، عن أن القيامة كيف تفيد الإنسان، حدث القيامة جاء بعد رحلة طويلة جدا عاشتها البشرية منذ آدم وحواء، آدم الإنسان الأول وحواء امرأته سقطا في خطية كسر الوصية، كسروا وصية الله، ولذلك نالوا عقابا وطردوا من الفردوس».

قصة قايين وهابيل

وتابع: «صار آدم وحواء وكل الجنس البشري الذي أتى منهم صار تائها بعيدا عن مكان له في السماء، وظل هكذا الحال، والإنسان يعيش في الخطية، ويقوم من خطية ليسقط في خطية أخرى، والجميع يتذكر قصة قايين وهابيل وهؤلاء كانوا في بداية الخليقة وكيف أن قايين اعتدى على هابيل وقتله، وعندما ناداه الله وقاله قايين فين أخوك؟ فرد رد غير لائق وقال هو احنا حارس لأخي؟ فقال له صوت دم أخيك يصرخ إليّ من الأرض وانتشرت الخطية بكل أشكالها وألوانها».

الخطية أصابت الإنسان في مقتل

وواصل: «صار الإنسان بهذه الصورة تائها، الخطية هي لوثة النفس والروح، والخطية التي عششت في حياة الإنسان ظلت تنتقل من جيل إلى جيل، ورغم أن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، كائنا عاقلا عاملا عابدا متميزا منفردا وسط كل الكائنات الحية ولكن الخطية أصابته في مقتل فجعلت ضميره ملوثا وجعلت قلبه مظلما وجعلت عقله جاهلا».