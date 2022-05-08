سعر طبق البيض اليوم الأحد 8-5-2022 في الأسواق المحلية

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة عن سعر طبق البيض اليوم الأحد 8 مايو، كونه من السلع الغذائية التي لا غنى عن تناولها يوميا، وتدخل في كثير من الأطعمة، كتجهيز طبق البيض بالبسطرمة أو بيض بالسجق البيض، لذا يبحث الكثيرون عن أسعاره في الأسواق.

واليوم الأحد الموافق 8 مايو من عام 2022، ترصد بوابة «الوطن» سعر طبق وكرتونة البيض، سعيًا منها لتوفير ما يبحث عنه المواطنون والمتابعون، وجاءت تفاصيل الأسعار كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

«أسعار البيض مستقرة وتراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم ما بين 56 و58 جنيهًا، ليتم بيعه في المزارع بسعر يتراوح بين 51 و52 جنيهًا»، بحسب رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات خاصة لـ «الوطن».

وجاء سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم الأحد في المزارع ما بين 53 و55 جنيهًا، ليصل للجمهور والمستهلكين اليوم 8 مايو ما بين 58 و60 جنيهًا، وذلك وفقا الدكتور عبد العزيز السيد.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم

وفي الأسواق المحلية المصرية والمحلات التجارية المختلفة سجل سعر بيع طبق وكرتونة البيض الأحمر والأبيض اليوم الأحد 8 مايو الجاري كما يلي:

- جاءت قيمة سعر طبق البيض الأحمر والتي تحتوي على 10 بيضات بقيمة 30 جنيهًا وصولًا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.

- كما تراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، اليوم الأحد 8-5-2022 الذي يتكون من 30 بيضة، بقيمة تراوحت بين 70 و90 جنيهًا.

- تراوح سعر كرتونة البيض التي تضم 10 بيضات وصلت قيمتها بين 32 و50 جنيهًا.

- فيما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد والتي تحتوي على 30 بيضة بين 65 و68 جنيهًا.