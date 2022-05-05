روشتة لحماية أموال صغار المستثمرين من الضياع.. «لا تضع البيض في سلة واحدة»

«لا تضع البيض كله في سلة واحدة» هذه هي الروشتة التي وجهها تجار الصاغة وخبراء الاقتصاد لحماية أموال صغار صغار المستثمرين من الضياع، وخاصة بعد رفع سعر الفائدة.

وحدثت تساؤلات وحيرة شديدة من جانب المواطنين أين نتوجه بأموالنا في هذه الأوقات العصيبة، وأي الأدوات الاستثمارية الأكثر إدرارا للأرباح والعوائد.

الذهب لا يخسر أبدا

وقال نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات السابق بالغرف التجارية وتاجر في الصاغة، لـ«الوطن»، إن التحوط بالملاذ الآمن الذهب أحد أهم الوسائل التي يجب أن يلجأ إليها صغار المستثمرين فمخاطره لا تتعدى 10% كما أنه لا يخسر أبدا لأنه حافظ للقيمة وهو من الأوعية الاستثمارية الأكثر أماناً على الرغم من زيادة أسعاره.

ونصح بأنه يجب اتباع عدة إجراءات من أهمها شراء الذهب وقت الاضطرابات العالمية والتقلبات الجيوسياسة لأنه الأكثر حماية لمحافظهم الاستثمارية بالمقارنة بالعملات لأنه حماية طويلة الأجل للمحفظة الاستثمارية ككل.

يجب تنويع المحفظة الاستثمارية

ومن جهته، أكد الدكتور إيهاب الدسوق، أستاذ اقتصاد بأكاديمية السادات، بضرورة تنوع المحفظة الاستثمارية وذلك بأن يخصص جزءا من المحفظة الاستثمارية بين الادخار والذهب والأسهم في هذا التوقيت أو أي وسيلة استثمار تعتمد على التدوير السريع للأموال إذ تعتبر هذه الطريقة الأكثر حفظا للأموال وتحمي المواطنين من الخسائر.

ومن جهته، قال الدكتور محمد الفيومي رئيس غرفة القليوبية وعضو مجلس النواب، إن الادخار، خاصة بعد رفع أسعار البنك المركزي لأسعار الفائدة من أهم النصائح التي توجه للمواطنين وذلك بنسبة 60% لمن لا يملك القدرة على شراء الذهب والعقار.

وأضاف أنه يجب عدم وضع البيض كله في سلة واحدة، وتنويع المحفظة الاستثمارية لتقليل المخاطر والتقلبات العالمية في الملاذات الآمنة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة سيساهم في مزيد من الادخار في البنوك، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى سياسات البنك المركزي الرشيدة والناجحة.