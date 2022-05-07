سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم السبت 7-5-2022 في محلات الصاغة

كشفت محلات الصاغة عن سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم السبت، بالتزامن مع موجة الارتفاع التي يشهدها المعدن الأصفر على المستويين المحلي والعالمي، وسط توقع المحليين لمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

وزادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، عن سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم، ولذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب بما فيها الجنيه اليوم السبت 7 مايو 2022 في محلات الصاغة، وجاءت كما يلي:

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم

وصلت قيمة وسعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم، 9560 جنيهًا للبيع و9720 جنيهًا للشراء، فيما سجلت قيمته في أسواق المال نحو 7806 جنيهات، بما يعادل 422.40 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في تعاملات اليوم السبت ليسجل 1195 جنيهًا للبيع، و1215 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاءت قيمة سعر جرام الذهب عيار 18، سجل للبيع 1024 جنيهًا، وللشراء 1041 جنيهًا في المحلات.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت، 1366 جنيهًا للبيع، و1389 جنيهًا للشراء في محلات الصاغة.

أسعار الذهب في أسواق المال

وبخلاف سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة وأسواق المال العالمية، سجلت باقي أعيرة الذهب في أسواق المال اختلافا بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم السبت 7 مايو، وجاءت الأسعار كما يلي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1115 جنيها، بما يعادل 60.34 دولار، فيما وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم لنحو 975.78 جنيه، بما يعادل 52.80 دولار، جاءت قيمة سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بنحو 836.38 جنيه، ما يعادل بالقيمة الدولارية 45.62 دولار.