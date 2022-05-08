حظك اليوم برج العذراء الأحد 8-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك توقعاتها وحظك اليوم السبت 8 مايو لمواليد برج العذراء على الجانبين الاجتماعي العاطفي والمهني أو العملي، كون هذا المولود يتميز بأنه لديه شخصية عاطفية بشكل كبير، كما أنه يرغب دائما في تعلم الأشياء الجديدة، ويحب أن يركز على تفاصيل الأمور لذا يبحث عن الطالع بشكل مستمر.

كما يستطيع مولود برج العذراء التحكم في المواقف الصعبة التي يتعرض لها، ويحرص دائما على السعي في الوصول للكمال والمثالية، ويكون في حاجة دائما إلى أشخاص بجانبه حتى يحفزونه على التقدم للأمام، ويعتمد على نفسه في إنجاز جميع المهمات بشكل كبير، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

اجتماعيا ومهنيا تقول خبيرة الأبراج إن القمر اليوم في منزلك الثاني عشر عزيزي مولود برج العذراء، وهذا يجعلك تميل للتأمل وتحلل بمنطق سليم، فقط كن متحفظا وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

أما صحيا وعاطفيا فاليوم الأحد الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر مولود برج العذراء.. ساعد نفسك على الاسترخاء وحاصر مصادر القلق، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

مساوئ برج العذراء

يحرص أصحاب برج العذراء على التدقيق في التفاصيل الصغيرة، ليضيع الكثير من الوقت والجهد في تلك التفاصيل دون فائدة، كما يملك شخصية انتقادية لاذعة تجعل من المحيطين يعانون من صراحته البالغة تلك.