حظك اليوم برج القوس السبت 7-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مواليد برج القوس بعض العيوب، أولها عدم قدرتهم على الصبر فهم لا يتمتعون بتلك الصفة ولا يقدرون على الانتظار لتحقيق رغباتهم ويرغبون في حدوثها سريعا، ويستعجلون الأمور مما يؤدي أحياناً إلى التهور وهذا التسرع لا تحمد عقباه دائماً ومن عيوب أصحاب هذا البرج أيضا، الضجر سريعا وعدم القدرة على امتلاك اعصابهم والتحكم في انفعالاتهم.

عيوب مواليد برج القوس

دائما ما تجد مواليد برج القوس غير دبلوماسيين في تعاملهم مع الناس ويتفوّهون بصراحةٍ مطلقة تجرح من حولهم وتتسبب في استيائهم، ولديهم ثقة الزّائدة بأنفسهم قد تكون منفِّرةً في كثير من الأحيان، وهم يقدسون وجهات نظرهم وخبراتهم بالحياة ويقدمونها على آراء وخبرات الآخرين ولا يتقبلونها بسهولة، ولكن قد تكون هذه المآخذ غير موجودة في جميع مواليد القوس.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

يوجد فينوس في منزل الحب اليوم بالنسبة لمواليد برج القوس على الصعيد العطفي مما يمنحك حماسا وطاقة عاطفية وقد تجمعك بالأصدقاء والأحباب أحاديث مثمرة ونتائج إيجابية، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن مواليد برج القوس يمرون ببعض التشوش اليوم وعليهم الحذر والابتعاد عن التبذير، حيث يتنافر القمر مع بلوتو في منزلي المال لذا عليك أن تتأنى في خطواتك وحساباتك وأن تنظم نفقاتك جيدا قبل اتخاذ قرارات تكبدك خسائر مستقبلية.