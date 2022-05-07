حظك اليوم برج العقرب السبت 7-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب يحب الخير والصراحة وتجده يقدم يد العون لغيره دائما كما أنه شخصية واضحة وصريحة تحب البحث عن الحقيقة، ولا تهدئ حتى يجدها، وعقله دائما ما يركز في الأمور ولا يتوقف عن التفكير في مختلف الأمور حوله على المستوى الشخصي والاجتماعي والعاطفي، ودائما ما تجده واثقا بشدّة في نفسه لدرجة أنّه قد يبدو مغرورا بالنسبة لبعض الأشخاص.

صفات مواليد برج العقرب

مولود برج العقرب شخص اجتماعي يحب التجمعات والمناسبات والسفر ويحبّ مقابلة أشخاص جدد، إلا أنّه يحتاج لقضاء بعض الوقت لوحده مع أفكاره ليتمكن من تنظيم أمور حياته، ولا يثق في أحد سريعا فلابد أن يجد دلائل لإعطاء الثقة له والوثوق به للحديث عن حياته له، كما يستمتع في القيام بالكثير من الأنشطة والمغامرات الفردية لوحده، ويفضّل مولود هذا البرج بصفة عامة فصل الشتاء والأجواء الباردة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

يبدو أن اليوم مميز لمواليد برج العقرب على المستوى المهني وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، حيث يتواجد القمر في منزل الحظ مما يمدك بروح تفاؤل مما يصنع فرقا ويدفعك لتحقيق طفرة في حياتك، ولكن عليك اليوم الانتباه لحقوقك جيدا.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

حظك اليوم على الصعيد العاطفي، يخبرك بقضاء أوقات مميزة مع الأحباب وتكون ناضج عاطفيا اليوم، ويلتف من حولك الأحباب رغم الضغوط والخلافات.