التعليم: الامتحانات تسير بصورة منتظمة.. والأسئلة مؤمنة ضد التسريب

أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية استعدت جيدًا لعقد الامتحانات لجميع صفوف النقل، الخاصة بالترم الثاني وسط إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان ودورات المياه وتوفير أدوات التعقيم داخل اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، موضحة أن هناك عقوبات رادعة ضد الطلاب الغشاشين.

امتحانات الترم الثاني في يومها الأول سارت بصورة منتظمة

وقال مصدر في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، إنَّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أي معوقات تؤثر على سيرها في يومها الأول، لافتًا إلى أنَّ الغرفة لم تتلق أي إخطارات تفيد برصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين خلال سير الامتحانات، موضحًا أنَّ جميع اللجان الامتحانية تم تعقيمها وتطهيرها، للحد من انتشار الفيروس، وللحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين.

أسئلة الامتحانات مؤمنة ضد التسريب

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنَّ أسئلة الامتحانات لجميع مراحل التعليم مؤمنة تماما ضد التسريب، لفضل منع دخول التليفونات المحمولة داخل اللجان، وجميع وسائل الغش الحديثة، منوهًا إلى أنَّه سيتمّ توقيع عقوبات رادعة على الطلاب الغشاشين، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكّدًا أنَّ جميع الطلاب ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وزير التعليم: الامتحانات تعتمد على الفهم وليس الحفظ

ومن جهته، أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ أسئلة الامتحانات لطلاب صفوف النقل تعتمد على الفهم ومخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، مبينًا أنَّ الوزارة تسعي إلى تغيير نظام الامتحانات، للابتعاد على الحفظ والحشو والتلقين، مؤكّدًا أنَّ جميع أسئلة الامتحانات لن تخرج عن المناهج لجميع مراحل التعليم.