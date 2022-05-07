تخصيص 20 ميني باص لنقل الطلاب خلال الامتحانات بشمال سيناء «فيديو»

قال العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إنّه مع بداية الامتحانات في كل سنة يصدر المحافظ توجيهاته بفتح غرفة عمليات في مراكز المحافظة للتواصل مع غرفة العمليات المركزية، بالإضافة إلى غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم.

وذكر أن محافظة شمال سيناء مترامية الأطراف، وتمثل 6% من مساحة مصر، ومراكزها متباعدة عن بعضها، لذا دعمتها الدولة بـ20 ميني باص مرسيدس سعة 33 راكبا والأولوية لوسط سيناء بسبب بُعد المسافات.

الميني باصات تتحرك بين العريش ونخل والحسنة إلى الإسماعيلية والسويس

وأضاف سكرتير عام محافظة شمال سيناء، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن الميني باصات تتحرك بين العريش ونخل والحسنة لخدمة المواطنين ونقلهم إلى الإسماعيلية والسويس، كما تخدم الباصات أيضا مدينة الشيخ زويد وبئر العبد حيث تتحرك بداية من الساعة السابعة صباحا وتنقل المواطنين والطلاب إلى لجان الامتحانات.

نقل الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وواصل سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أنه مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي سيتم التعامل مع نقل الطلاب، وكذلك في امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أن المحافظة اتخذت احتياطتها، وانضمت لجنة الحسنة على لجنة نِخِل ودبرنا الميني باص الذي سينقل الطلاب، ولكن سنوات النقل ستشهد امتحان الطلاب في أماكنهم.