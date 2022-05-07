طلاب «النقل»: الامتحانات سهلة.. و«الثانوي»: المنصة تعمل بكفاءة

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، ورقياً في المدارس، في لجان مؤمَّنة جيداً ومراعية لكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث وجَّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة الالتزام الكامل بكل التعليمات المنظمة لعقد الامتحانات، ومراعاة الوزن النسبي في الأسئلة لجميع المراحل التعليمية.

لا توجد أي أسئلة خارج أجزاء المنهج

وأشاد طلاب الصف الأول الإعدادي في مدارس محافظة القاهرة، بمستوى امتحان الرياضيات الذي عُقد ورقياً، موضحين أن الامتحان جاء من المقرر الدراسي ولا توجد أي أسئلة خارج أجزاء المنهج التي تم شرحها خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف الطلاب لـ«الوطن»، أن أسئلة الامتحان اعتمدت على الفهم وليس الحفظ والتلقين، ولا توجد أي أسئلة معقدة، بل تدرجت الأسئلة من السهل إلى الصعب لقياس المستويات العليا من التفكير.

من جانبهم، أكد طلاب الصف الأول الثانوي، أن منصة الامتحان على جهاز التابلت عملت بكفاءة وأتاحت لهم أداء الامتحان التجريبي والذي يعتبر البروفة الأخيرة للامتحانات النهائية دون أي معوقات، موضحين أن سرعة شبكة الإنترنت التي وفَّرتها مدرسة القديس يوسف الفرير مكَّنتهم من أداء الامتحان في أقل وقت.

وأضاف الطلاب أن امتحان مادة الأحياء اشتمل على أسئلة اختيار من متعدد، مؤكدين أنها سهلة غير معقدة وجاءت من ضمن المقرر الدراسي، معبرين عن طمأنتهم لعمل منصة الامتحان على جهاز التابلت في الامتحانات النهائية: «التجربة الأخيرة دي فادتنا كويس جداً وأكدت لينا أنه المنصة شغالة كويس».

تخصيص مراجعة عقب الانتهاء من الامتحان استعداداً للمادة التي تُعقد في اليوم التالي

قال الفرير سامح فاروق، مدير مدرسة القديس يوسف الفرير الخرنفش، إن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وبها بعض الأسئلة التي تقيس المستويات العليا من التفكير والفروقات الفردية من الطلاب، موضحاً أنه يتم تخصيص مراجعة عقب الانتهاء من الامتحان استعداداً للمادة التي تعقد في اليوم التالي.

وأضاف «فاروق»، أن المراجعة لجميع المراحل التعليمية المختلفة، مؤكداً أن امتحانات الصف الأول الإعدادي التي عُقدت صباح أمس، جاءت مباشرة ولم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب بشأن نوعية الأسئلة.

من جانبه، قال الدكتور مجدي زكي، رئيس القسم الثانوي بمدرسة القديس يوسف الفرير، إن المدرسة جهَّزت شبكة إنترنت قوية لتمكين الطلاب من الدخول على منصة الامتحان التجريبي، موضحاً أن البروفة الأخيرة في غاية الأهمية ويجب على الطلاب الاستفادة منها وحضورها.

وأضاف «زكي»، أن جميع طلاب الصف الأول الثانوي تمكنوا من الدخول على منصة الامتحان وبلغ عددهم 54 طالباً، لافتاً إلى أن أسئلة الامتحان مباشرة وتعتمد على الفهم، ويعقد اليوم امتحان مادة الرياضيات لطلاب الصف الثاني الثانوي.