تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 يوميا دون معوقات

أكدت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي بدأت صباح اليوم، يتم يومياً في الكنترولات ووفق التعليمات التي حددتها وزارة التربية والتعليم، موضحة أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات حتى الآن، وتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

وقال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن المديرية عقدت اليوم امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في مادة اللغة العربية ونفس المادة لطلاب الصف الخامس الابتدائي، موضحاً أن الطلاب أشادوا بأسئلة الامتحانات ولم تأتِ أي أسئلة من خارج المقرر الدراسي.

عدد طلاب الصف الأول الإعدادي الذين أدوا امتحان اللغة العربية 166.182

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن عدد طلاب الصف الأول الإعدادي الذين أدوا امتحان اللغة العربية بلغ 166.182، وعدد طلاب الصف الثاني الإعدادي بلغ 155.216، مؤكدا أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة مراجعة أسئلة الامتحان بشكل جيد قبل توزيعها على الطلاب والتأكد من خلوها من أي أسئلة خارج المقرر الدراسي.

ونوه أشرف سلومة، إلى أن تصحيح الامتحانات سيتم بشكل يومي، وبالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، انتهت المديرية من تجهيز المدارس بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة جيداً وتم تزويد شبكة الإنترنت بشكل يسمح للطلاب أداء الامتحان دون أي معوقات.

الدراسة مستمرة حتى يوم 19 من الشهر الجاري

وأكد الفرير سامح فاروق، مدير مدرسة القديس يوسف الفرير الخرنفش، أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، وتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا، مؤكداً أن عمليات التصحيح تتم يوميا.

وبالنسبة للصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية، قال «فاروق»، لـ«الوطن»، إن الدراسة مستمرة حتى يوم 19 من الشهر الجاري؛ طبقا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، موضحاً أنه يجرى حالياً تقييم هؤلاء الطلاب لقياس المهارات التي اكتسبوها خلال فترة الدراسة بدون عقد أي امتحانات.