تفاصيل وفاة شاب مصري كندي في جنوب سيناء.. سقط من فوق جبل موسى

فارق شاب مصري كندي الحياة اليوم أثناء تواجده في رحلة ترفيهية مع أصدقاؤه بمدينة سانت كاترين في جنوب سيناء، لتخيم حالة من الحزن على جميع الموجودين، لرحيل الشاب البالغ من العمر 32 عامًا.

بداية الواقعة كانت الخميس الماضي، عندما زار ستيفن رضا ريمون، شاب مصري كندي أي يحمل الجنسية الكندية، مع مجموعة من أصدقائه، مدينة سانت كاترين وذلك أثناء إقامتهم في مدينة دهب على ساحل خليج العقبة.

تفاصيل وفاة شاب مصري كندي في سانت كاترين

وطلب الشاب المصري الكندي، وفقًا لأقوال الأدلة في منطقة الدير، الصعود إلى جبل سانت كاترين وليس جبل موسى مثلما يفعل الكثير من السائحين، ليقابل طلبه بالرفض، لأن جبل كاترين مغلق ويحتاج تصريح من أجل الصعود.

وقرر «ستيفن» التسلل من المجموعة ومحاولة الوصول إلي جبل كاترين، وصعد مع زملائه جبل موسى ثم هرب ليلًا محاولا الوصول إلي ما يريده، وأكدت أقوال الجميع أن الشاب الراحل ترك المجموعة التي كان معها دون أن يخطر أحد، واكتشف الأصدقاء في الصباح أن صديقهم غير موجود، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية للبحث عنه منذ الخميس الماضي.

واستغرق البحث 48 ساعة متواصلة، نظرًا لأن الصعود إلى جبل موسى والهبوط يكون تحت إشراف شرطة السياحة وأجهزة الأمن، وما حدث مع الشاب أمرًا نادرًا، ليتم العثور على جثته بعد ذلك.

وقال اللواء خيري حسين رئيس مدينة سانت كاترين في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجموعة من البدو عثروا على الشاب جثة هامدة أثناء رحلة البحث، في مكان خلف دير سانت كاترين، وأكد أن المعاينة الأولي للجثة تشير إلى سقوط «ستيفن» من منطقة مرتفعة أثناء الحركة دون دليل فوق الجبل.

الشاب أصيب بنزيف في المخ

وجرى العثور على الشاب الراحل وهو ملقى على ظهره والدماء تغطي وجهه جراء السقوط من مكان مرتفع، ومن المحتمل أنه ضل الطريق وفشل في العودة وسقط أثناء نزوله من على جبل موسى.

وناظرت النيابة العامة، الجثة وأكدت أنه لا شبهه جنائية في الواقعة وأن المعاينة كشفت أن الوفاة حدثت بسبب سقوط الشاب الثلاثيني من قمة مرتفعة ليلًا ما أدى إلى إصابته بنزيف في المخ، والدماء ظاهرة على الوجه والجسم.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد الدليل البدوي المسئول عن المجموعة وسؤال أصدقاء الراحل في الرحلة، وجري إخطار أسرته.