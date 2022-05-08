حظك اليوم برج العقرب الأحد 8-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم الأحد 8 مايو على الصعيدين العاطفي والمهني لمولود برج العقرب الذي يتمتع بشخصية واضحة وصريحة تحب البحث عن الحقيقة، ولا تهدأ حتى تجدها، كما أنه يحب الخير والصراحة وتجده يقدم يد العون لغيره دائما.

كما يملك مولود برج العقرب عقلية دائما ما تساعده في التركيز ولا يتوقف عن التفكير في مختلف الأمور حوله على المستوى الشخصي والاجتماعي والعاطفي، ودائما ما تجده واثقا بشدّة في نفسه لدرجة أنّه قد يبدو مغرورا بالنسبة لبعض الأشخاص، ونوضح من خلال التقرير التالي حظك اليوم لمواليد البرج من الإناث والذكور:

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

تحذير شديد لمواليد برج العقرب، فاليوم انتبه.. تتحرك تحت ضغط عصبي راغبا في تحقيق أهدافك، وعليه عزيزي فقط انتبه لحقوقك حتى لا تندم.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

وعلى الجانب الاجتماعي والعاطفي، اليوم مولود برج العقرب القمر في مربع برجك وعليك أن تكون متحفظا ودقيقا في أقوالك وابتعد عن الاستفزاز.

صفات مولود برج العقرب

يجد مولود برج العقرب متعة كبيرة في القيام بالكثير من الأنشطة والمغامرات الفردية لوحده، ويفضّل مولود هذا البرج بصفة عامة فصل الشتاء والأجواء الباردة، كما أنه يحب التجمعات والمناسبات والسفر ويحبّ مقابلة أشخاص جدد، إلا أنّه يحتاج لقضاء بعض الوقت لوحده مع أفكاره ليتمكن من تنظيم أمور حياته.