«التموين» تكثف ضخ السلع الغذائية لمنافذ البقالين لصرف مقررات مايو

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عمليات ضخ السلع التموينية الغذائية وغير الغذائية لمنافذ صرف التموين لدى البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي وأيضا فروع المجمعات الاستهلاكية، وذلك عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر، تمهيدا لاستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية ضمن مقررات وحصص تموين شهر مايو 2022.

تكثيف ضخ السلع لـ40 ألف منفذ تمويني

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن منافذ بقالي التموين والبالغ عددها 40 ألف منفذ بقال تمويني يتوافر فيها جميع السلع التموينية المدرجة على قائمة سلع شهر مايو 2022، موضحة أنه لا يوجد نقص في أي سلعة، فضلا عن توافر جميع السلع أيضا في 6700 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظات.

64 مليون مواطن يستكملون صرف مقررات مايو 2022 عقب انتهاء إجازة عيد الفطر

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن منافذ الصرف مفتوحة أمام المواطنين المستحقين للدعم التمويني والمدرجين على 23 مليون بطاقة تموين ممن لم يقم بصرف الحصص والمقررات بداية شهر مايو من إجمالي 64 مليون مواطن مستحقين للدعم السلعي الشهري.

موعد انتهاء صرف التموين الشهري

وينتهي صرف التموين الشهري بنهاية كل شهر ميلادي، إذ يبدأ صرف التموين مع بداية كل شهر، وذلك بناء على قرار وزارة حول عملية صرف التموين. والذي تتيحه الوزارة يوميا من قبل منافذ الصرف دون توقف صرفه في الاجازات والعطلات الرسمية.

وتشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية أن يتم صرف التموين من أي منفذ بقال تمويني في محافظة صدور البطاقة التموينية فقط.