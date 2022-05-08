«هزار بالفياجرا».. تفاصيل مصرع شاب عراقي ليلة عيد ميلاده

مزاح على غير العادة تسبب في وفاة شاب عراقي بعدما اتفق أصدقاؤه في يوم ميلاده على حيلة مضحكة لإضفاء البهجة على الاحتفال الذي تمت إقامته في قضاء المحمودية جنوبي العاصمة العراقية بغداد، حيث وضعوا في كعكة الاحتفال حبوب «فياجرا»، ما أدى الى توقف عضلة القلب ووفاته بعد نقله الى مستشفى المحمودية العام، وفق موقع «السومرية نيوز» العراقي، إذ قال مصدر محلي إنه توفي نتيجة مزاح أصدقائه معه.

بؤرة صراع وتوتر بين إيران وتركيا في العراق

في سياق آخر، أصبحت مدينة سنجار أحدث بؤرة التوتر بين إيران وتركيا في العراق، وتمثل الاشتباكات بين قوات الأمن العراقية وميليشيا يزيدية تعرف باسم وحدات مقاومة «شنكال» واحدة من عدة جبهات جديدة في تصعيد التوترات بين إيران وتركيا في العراق، وتعمل تركيا على توسع عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا.

تكثيف الهجمات الجوية التركية

ومن جهتها، كثفت تركيا الهجمات الجوية والطائرات بدون طيار والمدفعية ضد أهداف حزب العمال الكردستاني خارج جبال قنديل الشمالية النائية في العراق، وتقوم تركيا بأحدث عملية عسكرية، وهي أحدث مرحلة من حملة بدأت في عام 2019 لتطهير قواعد حزب العمال الكردستاني في المنطقة.

وقال وزير الدفاع خلوصي أكار، إن الجهود الحالية تسعى لإغلاق جميع طرق وصول حزب العمال الكردستاني من العراق إلى تركيا، ومن جهته قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويشوغلوس، الأسبوع الماضي إن القوات الحكومية السورية كانت تقاتل «بجدية» في «الأيام الأخيرة» وحدات حماية الشعب، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، التي تساويها أنقرة مع حزب العمال الكردستاني.

وقال جاويش أوغلو: «نحن ندعم وحدة أراضي سوريا، ولدى وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني خطة لتقسيم سوريا»، وفي العراق، أدانت كل من بغداد وحكومة إقليم كردستان علنًا الهجمات التركية على مواقع حزب العمال الكردستاني باعتبارها انتهاكات لسيادة البلاد، لكن هذه الاحتجاجات لم تتسع لتتجاوز المساعي الشكلية.