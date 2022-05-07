«الناصريين المستقلين-المرابطون» تدين العمل الإرهابي غرب سيناء

أصدرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون بيانا أدانت فيه العمل الإرهابي غرب سيناء الذي راح ضحيته أبناء القوات المسلحة المصرية.

وجاء في بيان الحركة: «يؤكد المرابطون إدانتهم للعمل الإرهابي المجرم، الذي استهدف أبناء قواتنا المسلحة المصرية غرب سيناء، متوجهين بالسلام والرحمة على أرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى».

وأضاف البيان أن هذه الجريمة التي استهدفت مصر المحروسة هي من ضمن مسلسل الإرهاب، الذي يدار من الخارج، من أجل زعزعة الاستقرار والأمن القومي المصري، ليس فقط من أجل إضعاف مصر وإنما من أجل إعادة الأيام السوداء التي مرت على أمتنا العربية في زمن الصقيع العربي.

واختتم البيان: «نحن المرابطون سنبقى دائما وأبدا مع جمهورية مصر العربية وقيادتها الحكيمة وقواتها المسلحة خير أجناد الأرض وأهلنا المصريين».