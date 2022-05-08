اليوم انطلاق ماراثون الانتخابات العمالية: المرحلة الأولى 15 نقابة

ينطلق اليوم الأحد، ماراثون الانتخابات العمالية الدورة الجديدة 2022- 2026، بفتح باب الترشح للانتخابات في مرحلتها الأولى والتي يستمر فتح باب الترشح لها على مدار يومي 8 ، 9، وتضم تلك المرحلة 15 نقابة عمالية تجرى فيها انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية.

النقابات العمالية في المرحلة الأولى

وجاء تصنيف الـ15 نقابة في المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية: «النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والرى والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك».

وتتابع اللجنة العليا للانتخابات، وإدارة الاتصال النقابي بوزارة القوى العاملة على مدار الساعة يوميا باللجان المشكلة بالمديريات للتنسيق معها والتدخل لإزالة أي معوقات فورا.

الاستعدادات للانتخابات العمالية

وحسب تصريحات وزير القوى العاملة محمد سعفا، فإن اللجنة العليا تستعد للانتخابات العمالية ب 48 لجنة فرعية و27 لجنة عامة لتلقي طلبات الترشح لـ1034 لجنة نقابية يمثلون مليونا و995 ألفا 837 عاملا في انتخابات المرحلة الأولى.

وتنتهي المرحلة الأولى من فتح باب الترشح يوم 15 من الشهر الجاري بإعلان الكشوف النهائية، حيث إنه من المقرر إعلان أسماء المرشحين يومي 10 و11 مايو، والطعون يوم 12 مايو، والبت فيها 13 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 مايو.

وتجري الانتخابات يوم 16 من نفس الشهر، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر، على أن يتم إيداع الأوراق يومي 19 و20 مايو 2022.

المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية، والتي تتضمن التصنيف النقابي لـ14 نقابة عمالية، بفتح باب الترشيح لهذه اللجان يومي 21 و22 مايو 2022، وإعلان أسماء المرشحين يومي 23 و24 من نفس الشهر، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو، علي أن تجري الانتخابات يوم 29 مايو، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت في التظلم 1 يونيو المقبل، وإيداع الأوراق من يومي 2 و3 من نفس الشهر.