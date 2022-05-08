استئناف عمل البنوك اليوم بعد عطلة 9 أيام.. وترقب لسعر الدولار

تستعد البنوك العاملة في مصر لاستقبال عملائها بدءا من اليوم الأحد، الموافق 8 مايو 2022، وذلك بعد إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك امتدت على مدار 9 أيام متتالية، بدأت من الجمعة 29 أبريل وانتهت أمس السبت، لتنقضي بذلك أحد أطول العطلات التي شهدها القطاع المصرفي منذ بداية العام الجاري.

مواعيد عمل البنوك الرسمية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك

وتنتظم البنوك المحلية في عملها اليومي خلال مواعيد رسمية، تبدأ ساعاته منذ الثامنة ونصف صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصرا، فيما تبدأ أيام العمل الأسبوعية صباح الأحد وتنتهى مساء الخميس، لتستقبل البنوك بعدها عطلة أسبوعية تم تحديدها رسميا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

فيما يشار إلى إنتهاء مواعيد عمل البنوك في مصر وفقا لـ شهر رمضان والتي انتهت بإنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، والتي شملت على 4 أيام عطلة رسمية أسبوعية ومناسبة قومية وهي عيد العمال و4 أيام للاحتفال بعيد الفطر.

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وما أسفر عنه من نتائج.. ارتفاع سعر الفائدة على الدولار إلى 1%

فيما شهدت تلك الفترة التي تعطلت فيها فروع البنوك عن استقبال المواطنين خلال 9 أيام، اجتماع الاحتياطي الفيدرالي على مدار يومين متتالين، الثلاثاء والأربعاء 3 و4 مايو الجاري، ليعلن بنهاية الاجتماع مساء الأربعاء عن قراره برفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% مع ترجيحه زيادات أخرى قد تصل إلى 3% سيعلن عنها خلال اجتماعاته المقبلة على مدار العام الجاري، ولتتوالى تصريحات مسؤولين بالبنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة على عملاتهم الوطنية، وكان أبرزها دول الخليج وبنك انجلترا والمركزي الاسترالي.

وتتجه أغلب البنوك المركزية للدول، خاصة في أوروبا وأمريكا، نحو إعلان سياسات نقدية تشددية وذلك لكبح جماح موجات التضخم التي طالت اقتصاداتها نتيجة ارتفاع جانب الطلب عن العرض، في محاولة منها لإعادة التوزان لأسواقها وامتصاص قدر من السيولة غير قليل وتوجيهه للقنوات المصرفية بدلا من إنفاقه على الاستهلاك.

ونتيجة لرفع الفائدة على العملة الأمريكية لتصل إلى 1% في الوقت الحالي، تتجه الأنظار في مصر نحو سعر الصرف، مع حالة من الترقب سادت السوق وتخوفات بشأن سعر الدولار أمام الجنيه، وتساؤلات المواطنين عن تغييرات جديدة قد تطرأ على سعر العملة مع عودة البنوك لعملها صباح اليوم الأحد.