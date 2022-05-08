فادية عبدالغني: قضية فاتن أمل حربي منتشرة في المجتمع بصورة كبيرة

كشفت الفنانة فادية عبدالغني كواليس شخصيتها في مسلسل فاتن أمل حربي، قائلة إن شخصية «الحاجة نظيمة» هي شخصية موجودة في المجتمع وبوفرة، وهي كانت نموذج من النماذج السيئة للحماة، وكانت لها دوافعها لذلك، بعضها يرجع للغيرة الشديدة من زوجة ابنها بهدف استقطاب ابنها وتملكه.

دوري مكنش كبير بس كان عامود

وأضافت فادية عبدالغني، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن تربية الحاجة نظيمة غريبة للغاية، متابعة: «أبوها خلف كتير وبدأ يسرب عياله ودة كان له تأثير كبير على شخصية نظيمة لما تكبر وتخلف وتربي، وكل دة كان له مردود على تربيتها لابنها».

وعن رد فعل الجمهور لدورها في المسلسل، قالت «أنا بحب أدخل في المناطق الصعبة دي، صحيح الدور مكنش كبير، بس كان عامود من أعمدة العمل، ولولا التربية السيئة لابنها مكنش كل دة حصل، ونظيمة كانت نموذج مش حلو».

قصة المسلسل مهمة جدا وموجودة بكثرة

وأوضحت أن القضية التي طرحها مسلسل فاتن أمل حربي كانت مهمة للغاية وموجودة في المجتمع بكثرة، والمحاكم مليئة بمثل هذه القضايا، «الستات اللي مش عارفة تاخد حقها من الزوج بكثرة، ويتكون معظم الأسباب إما الزوج نفسه مش طبيعي إما الحمى لها تأثير وإخوات الزوج».

وتابعت: «العمل مهم جدا وشدني كفنانة وإني أشترك فيه، لأنه بيطرح قضية مهمة جدا وهتتشاف وهيكون لها وجود على الشاشة».

من جانبه قال المخرج محمد العدل، إنه تشرف بالعمل مع الفنان محمد التاجي، حيث يعد مسلسل فاتن أمل حربي هو أول عمل يجمعهما، كما أن الفنانة فادية عبدالغني نجمة كبير وشعر بالفخر للعمل معها لأول مرة في المسلسل، وذلك خلال اتصال هاتفي في نفس البرنامج.